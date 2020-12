Televisiossa ihmisten puheesta ei saa selvää, kun taustalla soi pianomusiikki.

Pidän paljon pianonsoitosta ja musiikista ylipäätään, mutta väärässä paikassa soitettuna se on raivostuttavaa. Esimerkiksi Vain elämää: Pelastakaa lapset -ohjelmassa haastateltavien henkilöiden puhuessa taustalla soi aina piano! Haluttiinko heidän puheensa kuuluminen estää? Siltä se vaikutti.

On todella ikävää aliarvioida merkityksellistä puhetta sekoittamalla se liian kovaan taustamusiikkiin. Sama koskee nykyisiä suomalaisia elokuvia ja tv-sarjoja. Hyvin usein, vieläpä muutenkin epäselvästi artikuloivan nykynäyttelijän puheen taustalla soi piano tai muu musiikki. Kun henkilö kävelee tai esitetään vain visuaalista kuvaa, musiikki on poissa. Mutta heti kun joku sanoo jotakin, taustalla alkaa musiikki, joka häiritsee puhetta. Mikä muotivillitys tämä on?

Iäkäs sukulaiseni kertoi, ettei voi katsoa enää mitään kotimaista elokuvaa tai musiikkiohjelmaa, jossa on välillä haastatteluja, koska puheosiot ovat usein yhtä sekamelskaa. Ulkomaiset ohjelmat, joissa on tekstitys, ovat kyllä hänelle mieluisia. Muutenkin pohjoismaisissa sarjoissa puheen kuulee hyvin, eikä se poista jännitystä millään tavalla.

Siis taustamusiikkia vain oikeille paikoille, ettei suomalaisia ohjelmia jouduttaisi tämän takia tekstittämään.

Liisa Sievänen

Espoo

