Linnan romaanien yksityiskohdissa on huomauttamisen aihetta, Tuntemattomassa sotilaassa enemmän kuin Täällä Pohjantähden alla -trilogiassa.

Kirjailija Väinö Linnan (1920–1992) syntymästä on ensi viikolla kulunut sata vuotta. Hän ansaitsee maineensa, mutta tämä kolumni on tehty palauttamaan hieman kunniaa myös hänen kriitikoilleen. Yksityiskohdissa he osuivat yllättävän usein oikeaan.

”Purnaavaa sisuansa suomalainen purkaa sankaritekoina ja säädyttömin puhein. Tämä on Linnan psykologian perusväittämä, jota kuvittavat tällä kerralla Koskelan ja Kivivuoren miehet”, kirjoitti Jouko Tyyri Täällä pohjantähden alla -trilogian (1959–1962) ensimmäisestä osasta.

Tyyrin nämä virkkeet pitävät paikkansa, mutta Linna kosti nimeämällä trilogian kolmannen osan ylimielisen ylioppilaan Joukoksi. Hän muistutti koko trilogiallaan edellisten sukupolvien uhrauksista, jotka mahdollistivat Joukon arroganssin ja suuntautumisen eteenpäin.

Helsingin Sanomien kriitikon Toini Havun Linna-haukut muistetaan, mutta ei koskaan sitä, että Tuntematon sotilas (1954) oli Havun arvostelun mukaan ”loistavan tyyliniekan kirjoittama” ja päähenkilöt ”tyyppeinä loistavia”.

Vänrikki Vilho Koskelan Havu nimesi tismalleen oikein ”eräänlaiseksi esimiehen ihanteeksi”, aivan kuten HS Teema nimesi hänet tämän syksyn Linna-numerossa osuvasti joksikin, joka on ”liian hyvä ollakseen totta”. Koskelan vastakohta on Karjula, jonka nimivalinnan yksioikoisen alleviivaavuuden Havu huomioi.

”Linna kirjoittaa yksinomaan sammakkoperspektiivistä”, väitti Havu, ja tämäkin oli lähes täysin totta. Havu ei vain ymmärtänyt, että sammakkoperspektiivi on nyt jo monen lukijapolven osuvaksi tunnistama taiteellinen rajaus.

Sama koski myöhemmin Täällä pohjantähden alla -trilogiaa. Linna kuvaa kuvitteellisen Pentinkulman kyläyhteisön jäsenten sammakkoperspektiiviä. Hän ei oleta heidän tietäneen kaikkea eikä hän missään tapauksessa pyri historialliseen edustavuuteen.

Siitä kertoo sekin, että kaupunkimiljöö suunniteltuine Tampere-jaksoineen jäi täysin pois trilogiasta. Vasta Jouko on aito kaupunkilainen ja tuo muutamilla sivuilla tuulahduksen tulevaisuudesta.

Oma Linna-suhteeni taisi alkaa loppiaisena 1973, kun hätkähdin lapsena Edvin Laineen Tuntematon sotilas -elokuvan (1956) toista tv-lähetystä.

Huomaan nyt, että ensimmäinen lähes 2,3 miljoonaa katsojaa kerännyt tv-lähetys oli 7. joulukuuta 1967. Tv-uusintoja muistaakseni vähän vieroksuttiin, ja niinpä katsojia oli vuonna 1973 melkein puoli miljoonaa vähemmän kuin vuonna 1967. Eihän samaa elokuvaa nyt sentään joka kuudes vuosi tarvinnut televisiosta nähdä!

Pienen lapsen silmin ymmärsin elokuvasta lähinnä sodanvastaisuuden, murrosiässä Linnan romaanit lukiessani toivottavasti jo muitakin tasoja. Lukukertoja on sittemmin kertynyt muutamia lisää, ja kuulun kirjailijan kypsän kauden ihailijoihin.

Ihailuun vaikuttaa taipumus käsitellä tekstiäkin osin musiikillisesti. Imaiseeko rytmi mukaansa? Onko rakenne luja ja sointivärit kiinnostavia?

Linna kehittyi näiden kriteerien osalta oman tyylinsä mestariksi. Tuntematon sotilas takkuilee vielä hetkittäin kerrontateknisesti, mutta Pohjan­tähti-trilogian teksti on rytminsä löytäneen kirjailijan vastustamattoman vetävää kynänkäyttöä.

Henkilötkin ovat tunnistettavia ainakin tuon aikakauden maalla asuneet isovanhempansa muistaville. Monet trilogian henkilöt kehittyvät myös moniulotteisiksi ansioineen ja vikoineen.

Tuntemattomassa kehityskulut jäävät Pohjan­tähti-trilogian rinnalla iduiksi, sillä aikajänne on vain muutama vuosi ja päähenkilöt hyvin nuoria. Se unohtuu joskus kriitikoiltakin, koska keski-ikäiset näyttelijät ovat ikonisoineet hahmot.

On aina hätkähdyttävää kerrata, miten nuoria veteraanit todella olivat rintamalla. Linna kirjoitti Tuntemattomassa lähinnä omasta ikäluokastaan. Hän soti jatkosodan 20–23-vuotiaana.

