Ihmisellä on useimmiten halu toimia oikein, mutta hänellä ei välttämättä ole resursseja toimia, ellei hän saa asiassa tarvittua lisätukea ja -tietoa.

Koronavirus leviää nyt kiivaasti erityisesti siellä, missä valinnanvaraa itsensä suojelemiseksi on vähemmän, etätyön mahdollisuutta ei ole tai asumisolot ovat ahtaat. Monesti tällaiset olosuhteet kasaantuvat matalammassa sosioekonomisessa asemassa oleville, joiden joukkoon usein lukeutuu myös prosentuaalisesti valtaväestöä enemmän ulkomaalaistaustaisia perheitä. Uutisointi suuremmista tartuntaluvuista vieraskielisen väestön kohdalla jättää pimentoon inhimilliset tilanteet ja elinolosuhteet.

Vieraskieliset iäkkäät ovat koronavirusepidemiassa erityisen haastavassa tilanteessa. He kuuluvat iän puolesta riskiryhmään, ja heille olisi ensiarvoisen tärkeää saada ajankohtaista tietoa omalla kielellään. Tietoomme on tullut muun muassa tapaus, jossa itsestään hyvin huolehtiva ja suosituksia noudattava iäkäs vieraskielinen henkilö sairastui koronavirukseen. Sairaalasta kotiutuessa hän ei kuitenkaan saanut tarvittavaa ohjeistusta omalla kielellään. Hän osasi onneksi kääntyä omankielisen järjestötyöntekijän puoleen, joka ryhtyi selvittämään, miten henkilön tulisi toimia eristyksen suhteen.

Ymmärrämme hyvin, että koronavirustartuntojen jäljitys on ruuhkautunut ja sen takia ohjeistus on toisinaan voitu antaa puhelimitse vain suomeksi. Ihmisellä on useimmiten halu toimia oikein, mutta hänellä ei välttämättä ole – kielitaidon tai muiden taustatekijöiden vuoksi – resursseja toimia, ellei hän saa asiassa tarvittua lisätukea ja -tietoa.

On ikävää, että jokin väestönosa nostetaan julkisuudessa kielteisellä sävyllä esiin, kun samanaikaisesti ei kyetä tarjoamaan riittävää tietoa ja tukea tilanteessa selviytymiseksi henkilön omalla äidinkielellä. Uutismedia voisi kenties miettiä, miten sen voimavarat saataisiin parhaiten hyödynnettyä tarvittavan tiedon välittymiseksi myös haavoittuvimmissa asemissa oleville. Ylen erikielisten uutislähetysten palauttaminen ohjelmistoon oli tässä askel hyvään suuntaan.

Susanna Lehtovaara

Tuulikki Hakala

Eva Rönkkö

monikulttuurisen vanhustyön yhteenliittymä

