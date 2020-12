Mielipidesivuilla on keskusteltu digituen tarpeista. On pohdittu, mikä rooli kunnalla ja vapaaehtoisilla on digituessa ja kenelle vastuu sen toteuttamisesta kuuluu. Keskustelusta uhkaavat unohtua yhteiskunnassa muutenkin heikossa asemassa olevat ihmiset.

Asunnottomat, päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa painivat ihmiset ovat kertoneet, kuinka digitukea on vaikea pyytää, koska ihminen ei edes tiedä, mitä pyytäisi. Tietokoneet ja älylaitteet voivat olla niin vieraita, ettei tuen tarve hahmotu tarvitsijalle lainkaan. Tukea tulisikin tarjota päiväkeskuksissa ja kohtaamispaikoissa, joissa tukea tarvitsevat ihmiset liikkuvat muutenkin.

Omien asioiden hoitaminen voi olla mahdotonta sähköisen tunnistautumisen välineiden puuttumisen vuoksi. Usein ihmisiä tuetaankin henkilötodistusten hankkimisessa.

Tärkeintä on, että avun tarvitsija saa rinnalleen jonkun, jolle voi kertoa huolistaan.

Piia Niilola

Digiosallisuutta asunnottomille -hanke, Sininauhaliitto

