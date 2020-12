Työyksiköissä on syytä tarkistaa, että elvytysvarusteissa on tarvittavat suojaimet käden ulottuvilla.

Sairaanhoitajaliiton koronakyselyiden yhteydessä on noussut esiin sairaanhoitajien huoli elvytystilanteiden turvallisuudesta. Miten koronapandemian aikana on huolehdittu elvytystilanteisiin varautumisesta? Onko sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikkojen elvytysvarusteet päivitetty mahdollisten covid-19-infektion vaatimien suojainten osalta?

Haluamme varmistaa sekä potilasturvallisuuden että henkilöstön työturvallisuuden kannalta sen, että elvytystilanteisiin varaudutaan kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikoissa. Keväällä oli pulaa hengityksensuojaimista, tässä vaiheessa vuotta on toivottavasti varauduttu paremmin. Defibrillaattorin ja elvytysvälineiden välittömässä läheisyydessä tulee olla valmiina suojavarusteet elvyttäjille (esimerkiksi hengityksensuojaimia FFP2 tai FFP3).

Suomen Elvytysneuvosto on julkaissut kansalliset covid-19-potilaan elvytysohjeet, jotka ohjaavat oikeanlaiseen toimintaan elvytystilanteissa, joissa aerosoliriski on olemassa. Suojautumisen lisäksi on tärkeää huomioida ohjeessa esiin tuotu ennakointi eli asianmukaiset hoitolinjaukset ja oikea toiminta riittävän varhaisessa vaiheessa. Näin elvytystilanteita voidaan myös ehkäistä ennalta.

Elvytystilanteissa henkilöstö ei halua käyttää aikaa suojaimien etsimiseen. Työyksiköissä on syytä tarkistaa, että elvytysvarusteissa on tarvittavat suojaimet käden ulottuvilla. Suomen Elvytysneuvoston covid-elvytysohje on verkkosivuillamme.

Liisa Karhe

kehittämispäällikkö, Sairaanhoitajaliitto

Marcus Norrgård

puheenjohtaja, MET Alliance of Finland, Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaosto

