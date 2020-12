Maisa Martin ehdotti (HS Mielipide 14.12.), että pian alkavissa koronarokotuksissa rokotuksen saaneille annettaisiin siitä kirjallinen todistus. Ainakin minulla on jo ennestään olemassa tähän sopiva apuväline eli Maailman terveysjärjestön WHO:n kansainvälinen rokotustodistus, niin sanottu keltainen kortti.

Osallistuin runsaat kolme vuotta sitten ripulirokotetutkimukseen, josta tuolloin myös jonkin verran uutisoitiin. Tutkimukseen kuului kahden viikon matka Beniniin Länsi-Afrikkaan. Tuota matkaa varten tarvittiin muun muassa keltakuumerokotus. Otin sen heinäkuussa 2017, ja samalla sain tuon mainitsemani keltaisen kortin. Otin samalla pari muutakin rokotusta, ja nämäkin on merkitty samaiseen rokotuskorttiin.

Lääketietokeskuksen ylläpitämällä rokotustieto.fi-sivustolla todetaan, että WHO:n rokotuskorttiin on kätevä merkitä myös kaikki muut annetut rokotukset. Näin oma ajantasainen rokotussuoja on koottuna yhteen paikkaan. Oletan, että jos rokotettavalla on jo ennestään keltainen kortti, myös koronarokotuksesta on saatavissa merkintä siihen.

Olli Happonen

varatuomari, ekonomi, Helsinki

