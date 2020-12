Paljon jää vielä vanhemmille tehtäväksi.

Nimimerkki Päiväkodin työntekijä pohti (HS Mielipide 12.12.), onko vuoroasuminen aina lapsen etu vanhempien eron jälkeen.

Vuoroasumisessa on monia erittäin hyviä puolia, sillä se mahdollistaa lapsen tiiviin suhteen säilymisen molempiin vanhempiin ja arjen jakamisen molempien vanhempien kanssa.

Keskustelu vuoroasumisesta on kuitenkin usein varsin yksipuolista, jolloin keskitytään siihen, mitä etuja vuoroasumisesta konkreettisena ajan jakamismuotona on niin lapselle kuin vanhemmillekin. Tällöin vuoroasumisen hyötyjen nähdään syntyvän lapsen asumisen jakautumisen kautta, ja tutkimustiedon ollessa ristiriitaista on jopa pyritty mitätöimään vanhempien riitaisuuden vaikutusta lapsen hyvinvointiin.

Toisaalta viimeaikaisessa keskustelussa on korostunut vuoroasumisen tasa-arvioisuus vanhempien kannalta, ja myös taloudelliseen tasa-arvoisuuteen liittyvät seikat, jolloin vuoroasumista katsotaan pitkälti aikuisten näkökulmasta.

Vähemmälle huomiolle onkin usein jäänyt se, että arjen tasolla vuoroasuminen voi tarkoittaa hyvin erilaisia asioita eri lapsille. Vuoroasumisesta keskusteltaessa olisikin hyvä muistaa, ettei lapsen ajan jakaminen tasan vanhempien kesken ole patenttiratkaisu, joka turvaa lapsen hyvinvoinnin. Paljon jää vielä vanhemmille tehtäväksi, mikä koskee toki kaikkia erillään asuvia vanhempia tapaamisratkaisusta riippumatta.

Vuoroasumisen kautta lapsella voi olla eron jälkeen kaksi kotia. Kuitenkin vain kohtuullisestikin toimiva yhteistyövanhemmuus turvaa sen, että vaikka lapsella on kaksi kotia, hänellä on yksi kokonainen elämä, jossa tavaroiden lisäksi myös iloja ja suruja, kokemuksia ja kuulumisia voi kantaa kodista toiseen.

Katri Hyytiä

valtiotieteiden maisteri, lastenvalvoja, Vantaa

