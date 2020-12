Jokaisessa kunnassa tulisi olla vähintään yksi, vaikkapa pankkien yhdessä rahoittama palvelupiste, jossa ihminen voisi suorittaa raha-asiansa.

Finanssivalvonnan tuoreessa peruspankkipalveluita koskevassa selvityksessä todetaan, että sähköiseen asiointiin tottumattomien erityisryhmien sekä iäkkäiden ihmisten pankkiasiointi on vaarassa jäädä aiempaa heikommin saavutettavaksi ja keskimääräistä kalliimmaksi.

Konttoriverkoston harveneminen on jatkunut kuluvana vuonna, ja henkilöasiakkaita palvelevia pankkikonttoreita oli tämän vuoden tarkasteluajankohtana 769. Vuonna 2009 niitä oli 1 552. Runsaassa kymmenessä vuodessa konttoreiden määrä on siis yli puolittunut.

Myös käteispalveluita kokoaikaisesti tarjoavien konttorien määrä on supistunut reippaasti. Enää vain 28 prosenttia konttoreista palvelee asiakkaita kokoaikaisesti ja tarjoaa myös käteispalveluja koko aukiolonsa ajan. Joka viides konttori ei tarjoa käteispalveluita lainkaan.

Kassapalveluiden tarve liittyy käteisen saantiin. Asiakkailla pitää olla oikeus omiin rahoihinsa sekä muihin peruspankkipalveluihin kohtuullisin kustannuksin. Automaatit, maksupalvelukuoret ja käteispalvelut kauppojen tai kioskien kassoilta paikkaavat konttorikatoa mutta eivät todellakaan ratkaise ongelmaa.

Selvitystensä perusteella Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että pankit kiinnittävät huomiota yksittäisten peruspankkipalveluiden hintojen kohtuullisuuteen sekä käteispalveluiden saatavuuden varmistamiseen, jotta ne säilyvät myös niissä asiakasryhmissä, jotka eivät käytä digitaalisia palveluita tai maksukortteja. Myös Suomen Pankissa kassapalveluiden tilannetta on seurattu huolestuneena.

Eläkkeensaajien keskusliitto keräsi Kuluttajaliiton kanssa Kohtuuhintaiset peruspankkipalvelut kuuluvat kaikille -adressiin 24 529 allekirjoittajaa ja luovutti adressin eduskuntaryhmille maaliskuussa 2012. Saimme eduskunnasta paljon ymmärrystä ja lupauksiakin, että asialle on tehtävä jotain. Voimme todeta, että annetuilla lupauksilla ei ole ollut katetta.

Nyt asia pitää ottaa vakavasti. Jokaisessa kunnassa tulisi olla vähintään yksi, vaikkapa pankkien yhdessä rahoittama palvelupiste, jossa ihminen voi hoitaa raha-asiansa. Palvelu voisi toimia esimerkiksi kunnan yhteispalvelupisteen yhteydessä. Kunnatkaan eivät saa pestä käsiään ikääntyneiden kuntalaisten välttämättömien palvelujen tarjoamisesta. Tässä ne voisivat tehdä yhteistyötä pankkien kanssa.

Viime kädessä asia on eduskunnan ratkaistavissa. Muutosvauhti on niin suurta, että asian johdosta on perustettava vaikkapa parlamentaarinen komitea pohtimaan peruspankkipalvelujen tasapuolisen saatavuuden takaamista koko väestöllemme. Olisi suotavaa tehdä se ennen kuin viimeinenkin pankkikonttori maastamme katoaa.

Simo Paassilta

puheenjohtaja, Eläkkeensaajien keskusliitto

