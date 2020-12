Pohjoismaat ovat Suomelle vahva viiteryhmä myös tulevaisuudessa.

Suomesta nelisen­tuhatta kilo­metriä kaakkoon sijaitseva Kazakstan osaa olla pitämättä meteliä itsestään. Sitä kannattaa miettiä, kun katsotaan, mitkä maa­ryhmät pärjäävät korona­virus­kriisin jälkeen ja miten Suomi ja sen pohjois­maiset naapurit pärjäävät.

Kazakstan on huomattavine energia­varoineen Keski-Aasian maiden joukossa iso ja merkittävä tekijä, mutta siihen nähden kovin vaatimaton. Selitys on naapureissa: yhdellä puolella on Venäjä, toisella Kiina. Oikeastaan yhdellekään maalle Mongoliaa lukuun ottamatta ei ole jaettu yhtä huonoja maantieteellisiä kortteja.

Suomen vertaaminen Kazakstaniin on onneksi hiukan kaukaa haettua. Suomi loi osana Venäjää sisältöä kansallisuusaatteelle ja perustaa tule­valle itsenäisyydelleen pitkin 1800-lukua. Kazakstan oli ajoittain kapi­noiva Venäjän kolkka. Viime vuosi­sadan loppupuolella Suomi oli jo yhä vahvemmin länsimaa, ja Kazakstan oli Nursultan Nazarbajevin johtama osa Neuvostoliittoa.

Nazarbajev luopui muodollisesti maansa johdosta viime vuonna. Perillisilleen hän jätti kaksi sääntöä: täytyy seurata tarkkaan, mitä tapahtuu Venäjällä, ja vähintään yhtä tarkkaan, mitä tapahtuu Kiinassa.

Kazakstan on jäsen Venäjän perustamassa entisten neuvostovaltioiden ryhmässä ja yhdessä Kiinan kanssa luodussa Shanghai-ryhmässä.

Kazakstanilaisen vitsin mukaan kannattaa opiskella englantia, jos aikoo muuttaa länteen (kaikki osaavat jo venäjää), mutta muuten kannattaa opiskella kiinaa.

Suomen pitää toivoa Kazakstanille menestystä myös vastaisuudessa. Kazakstan on esimerkki siitä, miten valtiot raivaavat itselleen elintilaa suurvaltojen maailmassa.

Ei kuitenkaan pidä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä yhtäläisyyksistä. Suomi katsoo maailmaa eri kulmasta, ja siihen on yksi syy ylitse muiden: Pohjoismaat.

Euroopan pohjoisosa on kehittynyt vapaiden demokratioiden yhteisöksi monen vaiheen kautta. Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa määräsi 1500-luvun puolivälissä luterilaisen hal­linnon levitettäväksi maansa pohjoi­simpiin osiin, siis Suomeenkin. Hän kehitti valtakuntaa muun muassa sotiin Tanskaa vastaan.

Pohjoismaat nousi kansainväliseksi käsitteeksi toisen maailmansodan jälkeen. Ministerit kokoontuvat säännöllisesti, ja yhteiset arvot kirjataan Pohjoismaiden neuvostossa. Idästä tai etelästä ei löydy vastaavaa samanmielisten valtioiden yhteisöä.

Se ei tarkoita, että Pohjoismaat olisivat kaikessa samalla linjalla. Tämä on nähty muun muassa Ruotsin lähtiessä omille ja vanhemmalle väestölleen raskaille teilleen koronaviruspandemiassa. Samoista pohjoismaisista lähtökohdista on päädytty hyvin erilaisiin ratkaisuihin.

Kriisin jälkeen ja jo sen aikana on kuitenkin selvää, että pohjoismaiset hyvinvoinnin arvot luovat yhteisen pohjan. Tämä on pantu merkille kautta maailman. Samanmielisyyttä ei häiritse se, etteivät Islanti ja Norja ole EU:n jäseniä.

Mutta mitä Pohjoismailta odotetaan nyt? Ilmastonmuutoksen, koronaviruksen ja Donald Trumpin jälkeen on oikein odottaa yhteistä jämäkkyyttä.

Ei ole mitään sääntöä, joka rajoit­taisi Pohjoismaat yksimielisiin kan­toihin, vaikka se on hyvä pyrkimys. Suomen ja Ruotsin ääni kuuluu sel­vänä eurooppalaisessa puolustuspolitiikassakin, varsinkin kun joukkoon lisää Norjan. Pohjoismaat ovat vahvimmillaan YK:ssa, jossa ne onnistuvat esiintymään yhtenä ryhmänä turvallisuusneuvostoa myöten.

Silti Suomi, Ruotsi ja Tanska voisivat olla paljon nykyistä voimakkaampi suunnannäyttäjä myös Euroopan unionissa, jos haluaisivat. EU:n ­ongelmamaiden lista ei lopu autoritaarisiin johtajiinsa mieltyneisiin Unkariin ja Puolaan. Oikeusjärjestelmiä kaivataan tiukempaan kuosiin niin Kyproksella kuin Maltallakin.

Mutta suuri testi on ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Sillä ratkaistaan maiden kohtalot pitkällä aikavälillä, ja siinä Pohjoismailta sopii odottaa paljon suurempaa panosta kuin tähän saakka.

Tässä asiassa Pohjoismailla olisi kiinnostunut yleisö Kazakstanissa asti.

Kirjoittaja on turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut vapaa toimittaja.