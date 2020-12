Belgia on saanut koronavirustartunnat kuriin tiukoilla rajoituksilla, mutta ne herättävät myös hämmennystä.

Kun Belgian sisä­ministeri Annelies Verlinden halusi pari viikkoa sitten vääntää rauta­langasta joulun kokoontumis­säännöt, hän ei arvannut, mihin media­mylläkkään päätyisi.

Belgiassa on jo pitkään saanut tavata läheisesti vain yhtä perheen ulkopuolista ihmistä. Myöskään kotiin ei ole saanut kutsua kuin yhden ja saman ihmisen. Yksin asuville ”hali­kontakteja” on annettu kaksi. Ulkona voi tavata neljää ihmistä.

Tuore sisä­ministeri Verlinden aloitti jo marras­kuussa joulun pohjustamisen. Silloin hän kuvasi, että joulua voi viettää ”ulkotulien äärellä”.

Joulukuussa Verlinden halusi täsmentää aiempaa lausuntoa. Jos esimerkiksi kutsuu ihmisiä omaan puutarhaan, se onnistuu vain, jos kulku ulos ei mene asunnon kautta. Ja jos vessahätä yllättää, vain se yksi läheinen kontakti saa tulla sisälle vessaan. Muiden on hädän tullessa lähdettävä kotiin.

Verlindenin lausunto ylitti kansainvälisen uutiskynnyksen, ja häntä siteerattiin muun muassa The Washington Postissa.

Belgiaa on syytetty jo pitkään epäselvistä koronavirus­säännöistä. Hallinto­lasagneksi kutsuttu kolmen kielialueen yhteishallitus on ollut päätöksissään hidas. Lopulta rajoitukset toimivat. Belgia oli Euroopan koronavirus­pesäke, mutta nyt tilanne on rauhoittunut. Belgian ilmaantuvuusluku, 270 tapausta sataatuhatta ihmistä kohti, on nyt lähellä Vantaan ja Helsingin ilmaantuvuuslukuja.

Verlinden selitti yllättävää kansainvälistä huomiota myöhemmin belgialaismedialle. Hän oli vain halunnut olla selkeä. Jos kotiin saa kutsua vain yhden ja ulos neljä, niin tuskin muuta vaihtoehtoa jää.

Tuoreen kyselyn mukaan yli 75 prosenttia belgialaisista aikoo noudattaa jouluna tiukkoja kokoontumisrajoituksia. Vastaajat aikovat viettää joulua joko yksin tai oman ydinperheen kanssa. Täällä edes joulunaluskaranteeni ei auta, kun laajemmat kokoontumiset on kielletty.

Poliisilla on myös oikeus sakottaa sääntöjä rikkovia. Vielä on epäselvää, käytetäänkö jouluna esimerkiksi droneja kokoontumiskieltojen vahtimiseen. Yksi vaihtoehto on tarkkailla, kuinka monta autoa on pysäköity pihapiiriin.

Tuttu belgialaisperhe aikoo koota suvun puutarha-aperitiiveille jouluaattoiltapäivänä isovanhempien pihalle. Ulkotulikin on. Muuten aiotaan pysyä perhepiiristä. Bajamajaa perhe ei ole järjestänyt erikseen.

Kirjoittaja on HS:n Brysselin-kirjeenvaihtaja.