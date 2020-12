Villit sovellusmarkkinat tarvitsevat sääntelyä ja kansalaiset avointa viestintää siitä, miten heidän tietojaan hyödynnetään.

Digitaalinen terveydenhuolto on ollut monen hallinnon asialistalla jo pitkään. Koronaviruspandemia on entisestään kiihdyttänyt tarvetta tarkastella digitaalisen terveydenhuollon sääntelyä. Myös Maailman terveysjärjestö WHO on valmistellut omaa digitaalista terveysstrategiaansa.

Älylaitteisiin on nykyisin tarjolla lähes 400 000 erilaista digitaalista terveyssovellusta, joita hyödynnetään niin pitkäaikaissairauksien ja mielenterveys­ongelmien hoitoon kuin kevyempään hyvinvoinnin lisäämiseenkin. Sovellusten maailmanlaajuiset latausmäärät ovat kasvaneet pandemian alusta 25 prosenttia, mikä tarkoittaa 4–5 miljoonan latauskerran lisäystä päivittäin.

Suomi on ollut digitaalisten palveluiden edelläkävijä myös terveydenhuollossa. Sovellukset, kuten Omakanta, mahdollistavat kansalaisten suoran pääsyn omiin terveystietoihinsa mutta myös reseptien uusimiseen sähköisesti.

Digitaalisen terveydenhuollon kulmakivi on luottamus. Se korostuu erityisesti nyt, kun moni jakaa terveystietojaan lataamansa sovelluksen kanssa. Rajat ylittävään haasteeseen tarvitaan kansainvälisiä ratkaisuja. Suomi tekee jo yhteistyötä muun muassa ORCHA:n (the Organisation for the Review of Care and Health Apps) kanssa terveyssovellusten laadun arvioimisessa ja standardoinnissa.

Verkosta tai sovelluskaupasta applikaatioita lataava kuluttaja ei useimmiten hahmota niihin liittyviä riskejä. Sovelluksen toiminnallisuus vaikuttaa erityisesti tietoturvariskiin: ladattava kirjanen eroaa vuorovaikutteisesta applikaatiosta, johon ladattua tietoa voidaan mahdollisesti hyödyntää kaupallisessa käytössä ilman kuluttajan tietoista hyväksyntää.

ORCHA:n tutkimukset osoittavat, että vain 20 prosenttia terveyssovelluksista täyttää sekä kliinisen pätevyyden että tietoturvan kriteerit.

Virheellistä tietoa levittävät ja tietoturvan vaarantavat sovellukset asettavat kuluttajat kohtuuttomaan asemaan. Villit sovellusmarkkinat tarvitsevat sääntelyä ja kansalaiset avointa viestintää siitä, miten heidän tietojaan hyödynnetään.

Suomi on pitkäjänteisesti valmistellut oikeudellisia kehyksiä valtakunnallisten terveysrekisterien datan käyttöön. Sosiaali- ja terveysalan tietolupa­viranomainen Findata myöntää lupia jo olemassa olevien terveysrekisterien tietojen toissijaiseen käyttöön muun muassa digitaalisten terveyssovellusten kehittämiseksi.

Teknologia tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Niiden parhaaksi mahdolliseksi hyödyntämiseksi myös terveysalan ammattilaiset kaipaavat tietoa ja tukea, jotta he voivat puolestaan opastaa iäkkäitä ja teknologisilta valmiuksiltaan heikompia kansalaisia.

Maailmassa, jossa kuluttaja odottaa saavansa palvelua verkossa ympäri vuorokauden, myös terveyspalveluiden tarjoajilta vaaditaan joustavuutta. Kansainvälinen yhteistyö osoittaa, että julkinen sektori voi toimia jopa ketterämmin kuin teknisten ratkaisujen kehittäjät.

Päivi Sillanaukee

hyvinvoinnin ja terveyden suurlähettiläs

ulkoministeriö

Liz Ashall-Payne

perustaja, toimitusjohtaja

Organisation for the Review of Care and Health Apps (ORCHA)

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.