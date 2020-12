Viime päivinä on puhuttu Helsingin keskustan muuttumisesta ulkoilmamuseoksi (HS 6.12. ja HS Mielipide 11.12.). Ajatus keskustasta museona on mitä kannatettavin. Museohan on elämyksellinen, tietoa ja tunnetta kekseliäästi yhdistävä tila, joka tuo nykypäivään vuosituhantista historiaa sekä uusia tulkintoja lähimenneisyydestä. Mikä olisikaan parempi tapa käyttää yhteistä tilaa?

Taitavasti museoitu keskusta saattaisi innostaa jopa kaltaiseni maalaisen vierailemaan vapaaehtoisesti pääkaupungissamme. Voisin vaikka viihtyä.

Jari Lyytimäki

Riihimäki

