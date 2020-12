Muut lehdet

Keskisuomalainen puntaroi Yhdys­valtojen lähestyvää vallan­vaihtoa nyt, kun marras­kuun presidentin­vaalien tuloksen perusteella valitut valitsija­miehet täyttivät maanantaina virallisesti äänestys­lippunsa.

”Vaalikollegion tulos vahvistetaan 6. tammikuuta kongressin yhteis­istunnossa.”

”Tuo kaikki on yleensä silkkaa muodollisuutta. Nyt tilanne on toinen. Yhdysvallat on poliittisesti ­äärimmäisen jakautunut.”

”Presidentti, republikaanien Donald Trump ei tunnusta vaalitappiotaan demokraattien Joe Bidenille. Trump on esittänyt jo toista kuukautta perättömiä syytöksiä vaalipetoksesta, ja hänen kannattajansa ovat yrittäneet muuttaa vaalin tulosta kaikin keinoin. Periaatteessa vaalituloksen voi haastaa vielä kongressin yhteis­istunnossakin.”

”Yhdysvaltain poliittisten instituu­tioiden kypsyyttä osoittaa se, että yksikään osavaltio ei ole lähtenyt mukaan Trumpin peliin tavallisuudesta poikkeavin keinoin. Lisäksi maan korkein oikeus, jossa on peräti kolme Trumpin nimittämää tuomaria, ei ottanut edes käsittelyyn Texasin osavaltion vetoomusta hylätä neljän osavaltion vaalitulos. Tuomarit osoittivat näin perustuslaillisuutensa ja asettuivat poliittisen pelin yläpuolelle. Se vahvistaa koko tuomioistuimen asemaa ja arvovaltaa.”

”Trump on useasti kertonut inhoavansa häviämistä. Valitsemallaan tiellä Trump ainakin pysyy politiikan julkisuudessa. Vaikka hänet pian ajetaankin tiehensä Valkoisesta talosta, hän on kymmenille miljoonille kannattajilleen yhä esikuva. Trumpin aie asettua ehdokkaaksi vuoden 2024 vaaleissa tarkoittaa lujaa otetta republikaaneista.”

Hämeen Sanomat kirjoittaa, että valitsija­miesten maanantainen urakka oli tärkeä vain seremoniallisesti.

”Sellaista sekaannusta ei saada aikaan edes Trumpin aikojen viime henkäyksiä haukkovassa Amerikassa, jotta tulos enää mihinkään muuttuisi. Jonkinlainen hämminki on toden­näköistä.”

”Kaiken pitäisi olla enää vain muodollista, mutta nyt tilanne poikkeaa rajusti aikaisemmista valintaprosesseista.”

”Trump on vain vaivoin ja lähinnä käsittämättömyyden rajoja hiponeissa sivulauseissa suostunut myöntämään tappionsa. Edelleen hänen tukijoidensa tarkoituksena on kiistää kaikki mahdollinen ja etenkin mahdoton. Väitteet vaalivilpeistä ja epäselvyyksistä on kuitenkin ammuttu yksi toisensa jälkeen alas.”

”Moniportainen järjestelmä antaa edelleen pelitilaa Trumpille ja hänen kiihkeille kannattajilleen. Trumpin tapa tehdä politiikkaa on tullut jäädäkseen.”