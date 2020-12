Kaupan alalla on totuttu kansainvälisesti ajatellen perässätulijan asemaan, mutta tulevaa pitäisi ennakoida hyvissä ajoin.

Stockmannin ahdingosta on viime päivinä puhuttu paljon. Stockmann ei pystynyt ajoissa tekemään muutosta hybridikaupaksi, jossa olisivat yhdistyneet edelläkävijämäisesti netti- ja kivijalkakaupan parhaat piirteet. Ongelmat eivät ole vain yhden yrityksen ongelmia – ne kertovat myös alan tilanteesta.

Suomessa palvelualat ovat aina saaneet vähemmän arvostusta kuin teollisuus. Kaupan ala on palvelualojen raskasta sarjaa, mutta silti sielläkin on totuttu kansainvälisesti ajatellen perässätulijan asemaan. Tulevaisuutta ennakoivat kehityspanokset ovat pieniä, jos niitä vertaa niihin panostuksiin, joita yhteiskunta tekee teollisuuden puolella. Edelleen ilmapiiri on sellainen, että kaupan ala on niin ”helppo”, että eihän se mitään kehittämistä tarvitse.

Jäljessä tuleminen konkretisoituu aina viiveellä. Stockmannin jälkeinen iso haastekin on jo nähtävissä. Kun verkkokauppajätit alkavat vyöryttää Suomeen, taas ollaan ihmeissään, että kuinka tässä näin kävikään.

Nyt pitäisi jo olla kehitysputkessa vastineet sille. Vaan onko? Missä ovat Suomen automaattikauppojen konkreettiset kokeilut? Missä on kaupan ja teollisuuden välinen yhteistyö, joka johtaa yksilöllisiin ratkaisuihin kuluttajille? Ja niin edelleen.

En ole kaupan kehityksen kanssa ollut suoraan pitkään aikaan tekemisissä, mutta jos vanhat merkit pitävät paikkansa, kovin vähän tapahtuu ennakointia. Nyt nautitaan siitä, että kaupan alalla menee hyvin.

Toivottavasti olen väärässä.

Jarmo Markula

bisneskehittäjä, Jamaser

