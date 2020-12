Vanhempien liikuntatottumukset näkyvät lasten liikunta-aktiivisuudessa jopa 46-vuotiaaksi saakka.

Uusimmat viides- ja kahdeksasluokkalaisten Move-mittaukset olivat taas surullista luettavaa. Tulokset kertoivat, että isolla osalla oppilaista kestävyyskunto on terveyttä ja toimintakykyä mahdollisesti haittaavalla tasolla. Oppilailla voi olla myös vaikeuksia selviytyä väsymättä arjen toiminnoista. Syynä kestävyyskunnon romahtamiseen pidetään liikkumisen ja erityisesti arkiliikkeen määrän vähenemistä.

Lasten ja nuorten liikuntaan sekä harrastamiseen on tulossa Suomen malli, joka yhdistää koulupäivät, koulujen tilat sekä lähialueet ja seurat yhdeksi. Tämä on erinomainen suunnitelma yhdessä Liikkuvan koulun kanssa. Pelkään silti, että se ei käännä Move-tuloksia nousuun. Sen sijaan panostaminen aikuisten liikkumiseen voisi näin tehdä.

Tutkimukset osoittavat vanhempien liikuntatottumuksien ja liikkumisen esimerkin olevan tärkeä osa liikunnallisen elämäntavan kehittymistä. Laajassa Likes-tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston pitkittäistutkimuksessa havaittiin, että vanhempien liikuntatottumukset näkyvät lasten liikunta-aktiivisuudessa jopa 46-vuotiaaksi saakka. Valitettavasti meidän työikäisten fyysisen kunnon tulokset ovat surullisempaa luettavaa kuin lasten. Harrastamme liikuntaa vähemmän ja olemme enemmän paikallamme päivässä kuin lapset ja nuoret.

Hallitusohjelmassa on tähän annettu ratkaisuksi Liikkuva Suomi -ohjelma. Ohjelman tarkoitus on lisätä liikuntaa sekä kasvattaa arkiliikkeen määrää kaikissa ikäryhmissä. Tässä kaupunkirakentaminen pyöräverkostoineen, lähiliikuntapaikkoineen sekä liikuntaseurat ja työpaikat ovat avainasemassa. Pahasti näyttää siltä, että tämä on jäämässä vain kirjaukseksi muiden kuin lasten ja nuorten osalta. Ymmärrän, että on poliittisesti helpompaa puhua vain lasten ja nuorten liikunnasta, mutta nyt pitää tehdä muita valintoja.

Tekemällä aikuisille liikunnan harrastamisen ja arkiliikkeen helpoksi mahdollistamme samalla lasten liikunnan ja arki­liikkeen kasvun. Näin Move-mittaustulokset paranevat ja mikä tärkeintä myös lapset selviytyvät väsymättä arjen toiminnoista.

Markku Rantahalvari

koulutus- ja tapahtumakoordinaattori

Opiskelijoiden liikuntaliitto ry

