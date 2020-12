Ajatus uudesta yliopistosta on ongelmallinen monella tapaa

Yliopistoja tulee kehittää eikä lisätä niiden määrää.

Esitykset uuden yliopiston perustamisesta ovat turhaa hämmentämistä (HS 30.11., 11.12.). Huomiota pitää kiinnittää nykyisten korkeakoulujen riittävään ja ennakoitavaan rahoitukseen.

Korkeakoulujärjestelmä on Suomen tulevan osaamisen kivijalka. Niin akateemisen kuin ammatillisenkin huippuosaamisen tarve on vain lisääntynyt. Järjestelmän kehittämisen suuntaviivat on määritelty vuonna 2017 hyväksytyssä korkeakouluvisiossa, johon akateeminen kenttä ja elinkeinoelämä ovat sitoutuneet. Nyt olisi tärkeää antaa työrauha, jotta sen toimeenpano voisi edetä ripeässä tahdissa.

Ajatus uudesta yliopistosta on ongelmallinen monella tapaa. Iso konkreettinen kysymys liittyy resursointiin: edes nykyiselle korkeakouluverkolle ei riitä rahoitusta.

Korkeakoulut ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat sopineet yli 10 000 lisäaloituspaikasta. Opiskelijamäärän lisäämiselle on kuitenkin osoitettu rahoitusta vain kahdelle vuodelle, vaikka opiskelijamääriä pitäisi lisätä ainakin kymmeneksi vuodeksi. Myöskään tki-toiminnan lisäämiseksi ei ole tiedossa pysyvää rahoitusta, vaikka neljän prosentin tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi valtioltakin mittavia panostuksia vuoteen 2030 mennessä.

On hyvä, että keskustellaan ja ideoidaan. On kuitenkin vältettävä sitä, että ilmaan heitetyt koepallot vaarantaisivat valitulla tiellä jatkamista. Pidetään siis päämäärä kirkkaana ja edetään kohti korkeakouluvisiota.

Suomen korkeakoulukenttä on hyvin kattava: 14 yliopistoa ja 24 ammattikorkeakoulua takaavat alueellisen saavutettavuuden ja hyvät edellytykset alueelliseen yhteistyöhön yritysten ja työelämän kanssa. Korkeakoulut ovat lisäksi käynnistäneet toiminnan yhteisen digitaalisen oppimisekosysteemin rakentamiseksi. Tavoitteena on, että eri korkeakoulujen verkko-opinnot ja oppimisen tietovarannot ovat laajasti ja avoimesti yksilöiden ja yhteiskunnan käytössä.

Riikka Heikinheimo

johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Teemu Hassinen

toimitusjohtaja, Sivistystyönantajat

