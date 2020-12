Luonnossa ei ole jätteitä, vaan materia kiertää. Siihen meidänkin pitäisi sopeutua.

Korona­virus­pandemia pani elämämme sekaisin, mutta voisiko tästä viheliäisestä vuodesta myös oppia jotakin?

”Valitettavasti luonnosta lähtevät kriisit ovat pikemminkin yleistymässä kuin vähenemässä, kun ihminen raivaa luonnon­tilaisia alueita ja muokkaa ympäristöä,” syöpä­tutkija Kari Ali­talo totesi HS:n haastattelussa (15.12.).

Koronavirus voi siis olla vasta alkua ja luonnon varoitusviesti siitä, että olemme kestämättömällä tiellä.

Brittiläinen luontodokumenttien mestari Sir David Attenborough, 94, on nähnyt elinaikanaan, miten ihminen on valloittanut elintilaa ja ryövännyt luontoa kiihtyvään tahtiin. Kirjassaan Yksi elämä, yksi planeetta hän muistuttaa, että ilmastonmuutos on vain yksi ihmisen aiheuttamista vakavista ongelmista.

Ilmastonmuutos on vihdoin ymmärretty vakavaksi uhaksi, mutta oman lajimme pelastamiseksi meidän pitäisi muuttaa näkökulmaa. Pitäisi löytää tasapaino luonnon kanssa, koska ilman luontoa ei ole ihmistä.

Ihminen on hyötynyt noin 10 000 viime vuotta vallinneesta vakaan ilmaston kaudesta. Muun muassa säännölliset vuodenajat tekivät maanviljelyn mahdolliseksi.

Tuo holoseeniksi kutsuttu aikakausi päättyi tutkijoiden mukaan 1950-luvulla, jolloin ihminen alkoi viedä elintilaa ja kuluttaa maapallon luonnonvaroja nopeammin kuin ne uusiutuvat. Siitä lähtien olemme elä­neet antroposeeniksi kutsuttua kautta, jolloin yksi laji muokkaa ympäristöä ennennäkemättömällä tavalla.

Koska maapallo on rajallinen tila, kiihtyvä kasvu johtaa vääjäämättä katastrofiin. Siksi pitäisi ymmärtää pysäyttää se ajoissa.

Noin puolet maapallon maapinta-alasta – viisi miljardia hehtaaria – on jo maatalouden käytössä. Se vastaa Pohjois- ja Etelä-Amerikan sekä Aus­tralian pinta-alaa yhteensä.

Koskemattoman luonnon raivaa­minen pelloiksi ja laitumiksi jatkuu, minkä seurauksena miljoonia kasvi- ja eläinlajeja uhkaa sukupuutto ihmisen toimesta. Valtameriä ylikalastetaan niin, että parinkymmenen vuoden päästä siellä ei välttämättä ole enää mitään kalastettavaa.

Lajien joukkotuho horjuttaa luonnon tasapainoa, jolloin tuhohyönteiset ja taudinaiheuttajat saavat elintilaa. Attenborough toteaa kirjassaan, että luonnon köyhtymisen ja uusien virusten välillä näyttää olevan yhteys. Nisäkäs- ja lintupopulaatioissa on arviolta 1,7 miljoonaa potentiaalista ihmiselle vaarallista virusta.

Elintason noustessa lihankulutus kasvaa. Suomalainen syö jo 80 kiloa lihaa vuodessa, amerikkalainen 120 kiloa. Kun maapallolla asuu kohta kymmenen miljardia ihmistä, tällainen ruokavalio on mahdoton.

Maatalousmaasta 80 prosenttia on lihan ja maitotuotteiden tuotannossa. Valtaosa maasta on omistettu rehun kasvattamiseen. Syötämme karjalle soijaa, jonka voisimme syödä itse. Suurin ongelma on nautakarja, jolle on uhrattu 60 prosenttia peltoalasta.

Teollisen mittakaavan maatalous köyhdyttää maaperää ja lisää lannoitteiden käyttöä. Suuri määrä tuotantoeläimiä on samoissa tiloissa, jolloin virukset ja bakteerit pääsevät siirtymään eläimestä toiseen. Bakteeri­tautien välttämiseksi käytetään helposti liikaa antibiootteja.

Jotta ihmiskunnalla olisi tulevaisuus, lihansyöntiä pitäisi vähentää. Syömällä enemmän kasviksia ja ­hedelmiä pysyy myös terveempänä.

David Attenborough toivoo myös, että luopuisimme jatkuvan kasvun tavoittelusta. Vaihtoehtoinen talousmalli huomioisi maapallon kanto­kyvyn.

Voisimme ottaa oppia luonnosta, jossa populaatiot kasvavat jonkin aikaa, kunnes ne saavuttavat tietyn kypsyysasteen. Ne elävät tasapainossa muun luonnon kanssa ja voivat kukoistaa pitkään. Luonnossa ei ole jätteitä, vaan materia on jatkuvassa kierrossa. Siihen meidänkin pitäisi sopeutua.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.