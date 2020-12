Muut lehdet

Keskustan kiemurtelua on kiusallista katsoa

Ilkka-Pohjalainen arvostelee keskustan toimintaa ulko­ministeri Pekka Haaviston (vihr) luottamusta koskevassa asiassa.

”Hallituksen rivit pysyivät melkein suorana itse äänestyksessä, mutta sen jälkeen keskusta teki näyttävän irti­oton.”

”Tapaus Haavisto osoittaa, että hallituksessa pysyminen on keskus­talle elämän ja kuoleman kysymys. – – Keskustaa vihreiden toiminta ärsytti, mutta tuen vetäminen Haavistolta olisi tarkoittanut hallituksen kaatumista, kenties aikaistettuja eduskuntavaalejakin. Siksi puheenjohtaja, kulttuuriministeri Annika Saarikko ei hallitusta kaada. Näillä kannatusluvuilla eduskuntavaalit olisi pelkkä nöyryytys.”

”Tiistaina nähty oli malliesimerkki kaksilla rattailla ajamisesta. Vanhan hokeman mukaan luottamusta joko on tai sitä ei ole. Huomattavasti tyylikkäämpää keskustalta olisi ollut vain todeta, että Haavistolla on luottamus ja pulinat pois. Tai toisinpäin, luottamusta ei ole, Haaviston on lähdettävä. Ei muuta. Jos vihreät lähtevät hallituksesta, sitten lähtevät. Tässä moraalisessa tienristeyksessä ei voi mennä kahteen suuntaan yhtä aikaa.”

”Kiemurtelu Haaviston rankaisemisen ja hänen toimintansa ymmärtämisen välillä on kiusallista katsottavaa ja tulee varmasti Saarikkoa ja muuta keskustan johtoa vastaan jo kunta­vaalikentillä. Toisaalta vihreät jäävät poliittista velkaa keskustalle, ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo voi olla varma, että keskusta sen velan perii.”

Lapin Kansa ei niele keskustan puolue­johdon selitystä, jonka mukaan keskusta ei halunnut hallituksen kaatuvan keskellä korona­virus­kriisiä.

”Selitys ontuu, koska keskusta olisi voinut halutessaan painostaa vihreitä vaihtamaan ulkoministerin – hallituksen kaatamisen uhalla.”

”Keskustalle on käynyt hallituksessa kuten sinne menoa vastustaneet pelkäsivät. Kannatus on pudonnut ja vakiintunut lähelle kymmentä prosenttia – keskustalta kannattajia imuroivan perussuomalaisen isää Timo Soinia lainaten: takiaispuolueiden tasolle.”

”Tässä vaiheessa hallituspolkua näyttää ilmiselvältä, että keskusta pelaa väärässä joukkueessa. Edessä voi olla tuhon tie.”

Hämeen Sanomien mukaan kipakka arvostelu siirtää katsetta pois siitä, että keskusta on viher­vasemmisto­hallituksen koossa­pitävä liima.

”Silti oman äänestäjäkunnan vakuuttelu voi olla hankalaa.”

”Toisaalta keskusta on ottanut hallituksessa myös voittoja. Aluepolitiikka kukoistaa ja sote saattaa mennä vaikka maaliin.”