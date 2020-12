Helsingissä ja koko pää­kaupunki­seudulla mahdollisuuksiin valita asuinpaikka vaikuttaa tulojen ohella se, asuuko yksin vai yhdessä jonkun muun asuinkustannuksiin osallistuvan kanssa.

Vain hyvä­tuloisilla on mahdollisuus valita asuin­paikkansa. Näin kirjoitti Vuokralaiset ry:n toiminnan­johtaja HS:n mieli­pide­palstalla (15.12.).

En voisi olla asiasta enempää samaa mieltä. Helsingissä ja koko pää­kaupunki­seudulla vuokrat ovat nousseet sellaisiksi, että päätös siitä, missä haluaa asua, on ehdottomasti yhteydessä tuloihin.

On toinenkin asia, joka tulojen lisäksi vaikuttaa olennaisesti ihmisen mahdollisuuksiin valita asuinpaikkansa: maksaako asumis­kustannuksia yksin vai yhdessä toisen ihmisen kanssa.

Helsingissä oli vuoden 2019 lopussa noin 167 000 yksin asuvaa. Kaikista asuntokunnista heidän osuutensa oli 49 prosenttia.

Yksin asuvien määrä kasvaa, mutta heidän arkeensa liittyvät rakenteelliset ongelmat, kuten muita korkeammat asuinkustannukset, eivät juuri kiinnosta päättäjiä. Se on hölmöä, sillä yksin asuvien talous ei kosketa vain heitä itseään. Yksin asuvan ostovoima on koko yhteiskunnan asia.

Otetaan esimerkki: yksiöiden mediaanivuokra uusissa vuokrasopimuksissa oli Helsingissä vuonna 2019 noin 780 euroa. Kaksioiden mediaanivuokra oli 980 euroa. Mitä enemmän neliöitä, sitä alhaisempi neliöhinta on.

Monen unelma-alueelle kantakaupunkiin on vaikea pieni- tai keskituloisena päästä asumaan. Jos yksiön vuokra on 800 euroa, se vie nettotuloista helposti puolet. Ti­lanne on toinen, jos maksajia on kaksi: mikäli kaksion vuokra on esimerkiksi 950 euroa, se vie tuloista henkilöä kohden 475 euroa. Säästynyt raha verrattuna yksin asumiseen on merkittävä lisä maksajan ostovoimaan.

”Sinkuista” eli yksin asuvista on yhteiskunnallisessa keskustelussa totuttu puhumaan parisuhteen näkökulmasta. Miksi meillä on niin paljon sinkkuja, ja mitkä asiat vaikeuttavat päätymistä suhteeseen?

Tämä ei ole tasa-arvoinen tapa lähestyä yk­sin asuvia. Heidän joukossaan on monenlaisia ihmisiä nuorista aikuisista leskeksi jää­neisiin, eikä heidän tarvitse perustella asuintilannettaan sen enempää kuin muidenkaan.

Näkökulma ei ole myöskään hedelmällinen, jos halutaan, että kaupunkilaisilla olisi vuokran jälkeen rahaa myös muuhun kuluttamiseen. Ostovoiman merkitys jopa korostuu koronaviruksen takia: Helsingin taloustilanteen elpymiseen vaikuttaa merkittävästi, kuinka paljon rahaa kaupunkilaiset voivat epidemian jälkeen käyttää palveluihin.

Siksi yhteiskunnan ja etenkin pääkaupunki­seudun päättäjien täytyy kysyä itseltään: haluammeko, että kaupungissamme voi asua toivomallaan tavalla myös niin, että maksajana on vain yksi ihminen?

Kirjoittaja on HS:n kaupunkitoimittaja.