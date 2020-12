Stockmann on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin, minkä vuoksi se myy tavaratalonsa Helsingin ydinkeskustassa. Rakennus on yksi Helsingin ikonisimmista maamerkeistä Stadionin, Eduskuntatalon ja Tuomiokirkon rinnalla. Kaikki nämä paikat ovat omia kokonaisuuksiaan, joihin liittyy olennaisesti se, mitä toimintaa on niiden sisäpuolella. Eli julkisivujen lisäksi suojeltu on myös tilojen toiminta sekä julkinen käyttö.

Stockmannin kaupan yhteydessä on jopa väläytelty kauhuskenaariota, että tavaratalosta tehtäisiin hotelli. Sen myötä Helsinki olisi menettämässä kappaleen arvokasta kaupunkikulttuuria.

Arkkitehti Sigurd Frosteruksen suunnittelema Stockmann (1930) on Suomen ensimmäinen mannermainen tavaratalo, joka on jopa Euroopan mittakaavassa arvokas kokonaisuus.

Stockmannin tavaratalossa on tehty kauppaa noin 90 vuotta – monien sukupolvien ajan. Näin siitä on muodostunut suomalainen muistojen sisätila. Nyt harkitsemattomien kiinteistökauppojen vuoksi on vaarassa tuhoutua kappale ainutlaatuista eurooppalaista kaupankäynnin kulttuuriperintöä.

Juhani Styrman

kaupunkiopas, tietokirjailija, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.