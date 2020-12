Ämmässuon haju- ja meluhaitoista on päästävä eroon

Oksettava biojätteen haju pistää nenään vielä useiden kilometrien päässä.

Helsingin Sanomissa on tämän vuoden aikana julkaistu useampi kirjoitus, joissa ylistetään Ämmässuon jätteenkäsittelyä ja kierrätystä. Kirjoituksissa on toistunut Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) ja alueella toimivien yritysten näkökulma. Sitä ei ole tuotu esille, minkälaisia vaikutuksia koko valtavalla jätekeskittymällä on sen ympäristön asukkaille.

Kirjoituksissa haastatellut HSY:n edustajat ovat hyvin tietoisia lähiseudulle aiheutuvista haju- ja meluhaitoista. Niistä he eivät kuitenkaan puhu.

Ämmässuon lähialueen asukkaat tapaavat säännöllisesti HSY:n vastuuhenkilöitä. Näissä tilaisuuksissa ympäristöhaitat ovat aina esillä. Mikään ei kuitenkaan muutu, koska muutaman sadan asukkaan valitukset eivät pakota HSY:tä sijoittamaan haisevia biojäteaumoja sisätiloihin.

Ämmässuon tilannetta voisi tänä päivänä maalailla yhtä värikkäästi kuin HS:n toimittaja teki 1980-luvun jätteenkäsittelyä kuvatessaan (Espoo-liite 16.12.): Kaatopaikka on kamala.

Oksettava biojätteen haju pistää nenään vielä useiden kilometrien päässä.

Haitat eivät kuitenkaan rajoitu tähän, sillä kallioiden räjäytykset helisyttävät ikkunoita lähiympäristössä ja mursketta kuljettavat rekkajonot jyräävät päivittäin halki asutuksen. Vesistöjen tila huolestuttaa.

Jätteiden käsittely, kierrättäminen ja biojätteen kompostointi ovat kannatettavia asioita. Vastuullinen toiminta ei voi kuitenkaan tarkoittaa sitä, että siitä aiheutuu lähialueen asukkaille kohtuuttomia haittoja.

Hannele Kerola

varatuomari, Espoo

Timo Rauhanen

kauppatieteiden tohtori, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.