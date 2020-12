Asuntopolitiikassa valtion roolia on vahvistettava

Asuntopula ja asuntojen kalleus tunnustetaan, mutta keinoissa poliitikkojen mielipiteet hajaantuvat.

Pääosa uusista asunnoista tuotetaan markkinaehtoisesti. Valtion rooli viime vuosikymmenet on ollut huolehtia kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuottamisesta kaikkein pienituloisimmille ja erityisryhmille kuten opiskelijoille.

Tehtyjen selvitysten mukaan suomalainen asuntopolitiikka pärjää kohtuullisen hyvin verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan, mutta asuntomarkkinoiden kiihtyvä polarisaatio vaikuttaa ihmisten asumiseen ja asuntojen hintoihin. Kasvukeskuksissa suomalaisten mielestä suurin ongelma ovat kalliit vuokrat.

Nuorten kiinnostus omistuskodin hankintaan ei ole vähentynyt, vaikka yli 80 prosenttia nuorista asuu vuokralla. Asuntosäästäjiä valtion tukeman asp-järjestelmän piirissä oli viime vuonna yli 320 000. Valtion takaaman asp-lainan enimmäismäärää ei ole kuitenkaan tarkistettu vuosiin.

Valtion asuntorahasto on osoittautunut hyväksi työvälineeksi kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon rahoittajana. Rahastolla on yhä varsin suuri pääoma, jota on kertynyt, kun vanhoja aravalainoja maksetaan takaisin.

Voisiko valtio jatkossa rahoittaa myös kohtuuhintaista omistusasuntotuotantoa? Voisiko valtio olla suuremmalla roolilla mukana väestöltään vähenevien alueiden peruskorjausrakentamisessa? Olisiko osuuskuntarakentamisesta apua, kun halutaan kohtuuhintaisia asuntoja?

Valtion harjoittama asuntopolitiikka kaipaa uudistamista.

Asuntopolitiikasta puhuttaessa tarkastellaan usein vain määriä, ja laatu on jäänyt vähemmälle. Onko oikein, että asuinhuoneessa ei ole ikkunaa? Kuinka pieni yksiö saa olla? Milloin sisäilmaongelmista päästään?

Asumisen laatukysymykset tulee ottaa vakavasti, sillä muihin Pohjolan maihin verrattuna asumme ahtaasti. Ilmastomuutos haastaa myös asuntorakentamista uudella tavalla.

Koronavirusepidemia on tuonut työt kotiin ja asettaa uusia toiveita tilojen monikäyttöisyydelle.

Asuntopolitiikka on aina herättänyt intohimoja. Asuntopula ja asuntojen kalleus tunnustetaan, mutta keinoissa poliitikkojen mielipiteet hajaantuvat. Hallitus hakee ratkaisuja asuntopolitiikan vaikeisiin kysymyksiin lisäämällä pitkäjänteisyyttä politiikkaan.

Eduskunnalle pian annettava kahdeksanvuotinen asuntopoliittinen ohjelma antaa kansanedustajille mahdollisuuden etsiä ne asiat, joista ollaan yhtä mieltä.

Hannele Pokka

puheenjohtaja, asuntopoliittinen työryhmä

