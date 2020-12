On tärkeää, että yhteiskunta rakentaa ja ylläpitää kestävän kehityksen mukaista infrastruktuuria.

Ihmisten, eläinten ja ympäristön tiiviissä vuorovaikutuksessa olevaa terveyttä kutsutaan yhteiseksi terveydeksi. Covid-19-pandemia sekä eläinten ja ihmisten välillä siirtyvä mikrobilääkeresistenssi ovat esimerkkejä tämän yhteisen terveyden menettämisestä.

Siltojen, teiden ja rakennusten rakentaminen kasvattaa taloutta ja luo vaurautta yhteiskuntaan. On kuitenkin tärkeää, että talouden kasvattaminen ei ylitä rajaa, jonka jälkeen yhteinen terveys vaarantuu.

Aina kun luonnon monimuotoisuutta hävitetään ja alkuperäistä luontoa muutetaan ihmisen toimesta esimerkiksi viljelymaaksi, on tällä seurauksensa, jotka eivät rajoitu hiilen sitomiseen ilmakehästä. Kun luontoa muutetaan, osa lajeista on sukupuuton edessä. Suomestakin on hävinnyt sukupuuttoon jo yli 300 lajia.

Nisäkkäiden, lintujen ja matelijoiden elinympäristöjen muutokset vähentävät niiden normaalia ravinnon saantia. Siksi eläimet pyrkivät löytämään ravintoa lähempää ihmisasumuksia ja kaupunkiympäristöjä. Ravinnon saannin vaikeutuessa lajit stressaantuvat ja niiden kyky vastustaa ympäristössä olevia mahdollisia taudin aiheuttajia heikentyy.

Luonnon muuttaminen kaventaa villien lajien ekologista lokeroa ja ajaa ne yhä lähempään yhteyteen kotieläinten ja ihmisten kanssa. Läheisessä yhteydessä mikrobit vaihtavat isäntää, yksilöstä toiseen ja lajista toiseen. Pandemioiden synnyssä tartuntaketju kulkee tyypillisesti ensin villieläimistä kotieläimiin ja kotieläimistä edelleen ihmiseen. Arvioidaan, että yli kaksi kolmasosaa ihmisten uusista tarttuvista taudeista on peräisin eläimiltä.

Kotieläinten riski saada tartuntoja villeistä lajeista riippuu paitsi kotieläinten pitoyksiköiden bioturvallisuudesta myös eläinten itsensä terveydestä ja hyvinvoinnista. Mitä enemmän ihmisen tavoitteiden mukainen jalostus haastaa kotieläinten terveyttä, sitä enemmän eläinten tautien vastustuskyky heikkenee.

Mikrobitason yhteys kotieläimestä ihmiseen toteutuu ihmisten eläessä läheisessä vuorovaikutuksessa kotieläinten kanssa. Tässä yhteydessä eivät siirry ainoastaan pandemioita aiheuttavat taudinaiheuttajat vaan myös mikrobilääkkeille vastustuskykyiset bakteerit. Tutkimuksissa esiin tulleita esimerkkejä antibioottiresistenssin leviämisestä on lähes jokaisen kotieläinlajin ja ihmisen välillä.

Maapallon eläinlajien monimuotoisuus on vääristynyt myös ruuantuotannon seurauksena; neljä eniten ruuan tuotannossa käytettyä kotieläinlajia hallitsee ylivoimaisesti suurinta osaa maapallon eläinlajikirjon biomassasta. Jo tämä seikka tuo yhteiselle terveydelle maailmanlaajuisen haasteen.

On tärkeää, että yhteiskunta rakentaa ja ylläpitää kestävän kehityksen mukaisia infrastruktuuria ja ruuantuotantoa. Talouden kasvattaminen, kansainvälinen, kova kilpailu EU:n sisämarkkinoilla eivät voi sanella ehtoja, joilla infrastruktuureja rakennetaan ja kotieläimiä pidetään. Viisas ja kestävä yhteiskunta katsoo pidemmälle: kehityksen pitää olla vastuullisella ja läpinäkyvällä pohjalla, jossa luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja yhteisen terveyden parantaminen ovat keskeisiä arvoja.

Olli Peltoniemi

kotieläinten lisääntymistieteen professori, Helsinki One Health

Jari Niemelä

kaupunkiekologian professori, Helsingin yliopisto

