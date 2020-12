Helsingissä työskentelevä voi asua aivan hyvin lähikunnassa, koska julkinen liikenne toimii hyvin.

Veera Paananen kirjoitti (HS Merkintöjä 17.12.) siitä, miten päättäjät eivät kanna huolta yksinasuvien muita suuremmista asumiskustannuksista. Hänen mukaansa kustannukset ovat kohtuuttomia yhdessä asuviin verrattuna, eikä ongelma rajoitu vain yksinasuviin, sillä heidän pienemmät muuhun kulutukseen käytettävissä olevat varansa heijastuvat yleisestikin taloudelliseen toimeliaisuuteen.

Julkisen sektorin ei mielestäni tule puuttua asiaan. Ensinnäkin yksinasumiselle on vaihtoehtoja, sillä erilaisia kimppa- ja soluasuntoratkaisuja on olemassa. Toisekseen myös Helsingille on vaihtoehtoja, sillä Helsingissä työskentelevä voi asua oivallisten julkisten liikenneyhteyksien ansiosta aivan hyvin lähikunnassa.

Vaihtoehdoista huolimatta monet valitsevat silti yksinasumisen pääkaupungissa. Tämä johtunee siitä, että se on tuhansien ihmisten mielestä huomattavasti mukavampaa kuin vaikkapa soluasuminen Keravalla.

Näitä haluttuja mukavia asumisyksiköitä on kuitenkin rajallinen määrä, minkä takia ne maksavat. Tulee myös pitää mielessä, että suuri osa asuntojen kustannuksista ei riipu asujien määrästä. Kylpyhuoneen putket on vedettävä, oli asunto sitten yksiö, kaksio tai kolmio.

Päättäjät voivat vaikuttaa toiminnallaan asiaan vain haitallisesti. Usein ehdotetut toimenpiteet, kuten asuntojen hintasääntely, rakentamisen sääntely tai tulonsiirrot asumiskustannuksien kattamiseksi pahentavat kaikki pulaa kohtuuhintaisista asunnoista niiden moninaisten kysyntä- ja tarjontavaikutuksien vuoksi. Toisaalta ne edellyttävät verottamista tai muita markkinoiden toiminnan rajoituksia, joista puolestaan seuraa Paanasen pelkojen toteutuminen: kulutuksen vähentyminen ja kaikkien elintason heikkeneminen.

Julkinen valta voi helpottaa tilannetta ainoastaan puuttumalla asuntomarkkinaan vähemmän, kuten muuttamalla asumistuen suuruuden asuinkunnasta riippumattomaksi ja poistamalla perheasuntojen rakentamisvelvoitteen.

Sampo Saarinen

Helsinki

