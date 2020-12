Tuen vähäisyys heikentää Suomen matkailualan kilpailukykyä suhteessa muihin Pohjoismaihin.

Eduskunta on hyväksynyt yritysten kustannustukea koskevan lain, jossa on asetettu 500 000 euron enimmäismäärä, jonka yksittäinen yritys tai konserniin kuuluvat yritykset voivat saada. Yritys voi saada valtiontukia yhteensä enintään 800 000 euroa. Eduskunta on päättänyt, että kustannustuki perustetaan EU:n valtiontukipuitteiden artiklaan, jossa on 800 000 euron yläraja. Esimerkiksi Ruotsi ja Tanska ovat perustaneet tukijärjestelmänsä eri artiklaan, jossa ei ole ylärajaa.

Päätös heikentää Suomessa toimivien suurten yritysten kilpailukykyä muihin Pohjoismaihin verrattuna. EU:n komissio hyväksyi jo huhtikuussa Tanskan tukiohjelman, joka mahdollistaa noin kahdeksan miljoonan euron valtiontuen maksamisen yritystä kohti. Ruotsin valtio on maksanut esimerkiksi Scandic Hotels AB:lle kevään ajalta valtiontukea 14,9 miljoonaa euroa. Suomessa Scandic Hotels oy on saanut samalta ajalta 0,5 miljoonaa euroa. Ruotsin Scandic on saanut huhti–kesäkuussa enemmän valtiontukea kuin koko majoitusala yhteensä Suomessa.

Matkailuala on kovassa kansainvälisessä kilpailutilanteessa. Tuen vähäisyys heikentää Suomen matkailualan kilpailukykyä. Suuret yritykset ovat matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alalla isoja työllistäjiä, jotka ovat investoineet merkittävästi Suomeen ja luoneet uusia työpaikkoja. Niiden kymmenettuhannet vuokratyöntekijät ja määräaikaisia työsuhteita tekevät ovat kokonaan tai osittain lomautettuina. Kriisin pitkittyessä lomautukset ovat muuttuneet irtisanomisiksi. Päätös alimittaisesta tuesta vaikuttaa erittäin kielteisesti isojen yritysten työntekijöihin.

Kongressi- ja messualan yritykset menettävät tänä vuonna 70–80 prosenttia liikevaihdostaan. Helsingissä toimivien hotellien liikevaihto pienenee yli 70 prosenttia. Suuri osa toimialamme yritysten liikevaihdon menetyksestä aiheutuu suoraan valtiovallan päättämistä matkustus-, ravintola- ja kokoontumisrajoituksista ja suosituksista. Siksi eduskunnalla on velvollisuus auttaa yrityksiä työntekijöineen selviytymään koronakriisin yli.

Tarvitsemme uuden kustannustuen, joka korvaa marraskuun alun jälkeisiä tappioita. Myös suurien työllistäjien on saatava kustannustukea muiden Pohjoismaiden tavoin liikevaihtonsa menetyksen suhteessa. Tämä tukee merkittävästi niiden kykyä työllistää, maksaa veroja Suomeen ja Suomen houkuttelevuutta matkailuinvestointikohteena.

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta rakennetaan työllisyydellä. Finanssikriisin jälkeen vuosina 2008–2019 Suomeen syntyi 35 000 uutta nettotyöpaikkaa. Palvelualoilla syntyi samassa ajassa 139 000 työpaikkaa.

75 prosentin työllisyystavoitteeseen pääsemiseksi Suomi tarvitsee matkailu- ja ravintola-alaa palvelualojen yhtenä suurimpana työllistäjänä. Näihin talkoisiin tarvitaan kaikki yritykset, isot ja pienet.

Aki Käyhkö

toimitusjohtaja, Scandic Hotels oy

Harri Ojanperä

ketjujohtaja, SOK

Aku Vikström

toimitusjohtaja, NoHo Partners oyj

