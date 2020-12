Joulukaupan massatuotteita marketeissa ovat kotimaiset suklaat ja joulukukat. Molempia on lavoittain ja rullakoittain. Suklaa ja kukat ovat hyviä tuotteita, mutta niiden pakkaustavat ja -materiaalit eivät täytä kohtuullisuutta tai kestävää kehitystä.

Joulusuklaat on kääritty monenkertaisesti muoviin. Rasioiden päällä on muovikelmu ja niiden sisällä muovikenno. Pahimmillaan jokainen konvehti on kääritty folioituun muoviin. Monissa suklaatuotteissa on myös alumiinikääreitä.

Joulukukat on kasvatettu turpeessa, minkä jälkeen ne on istutettu muoviruukkuun ja pakattu muovikääreeseen.

Jos pakkausmuovin käytölle asetettaisiin edes jonkinlaisia veroja tai rajoituksia, valmistajat keksisivät kyllä keinoja vältellä niitä. Ylipakkaamiseen tulisi kiinnittää huomiota.

Pirjo Jokinen

Lahti

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.