Vieraskynä

EU:n oikeusvaltiomekanismiin liittyneitä käänteitä voisi pitää neuvottelutaktiikkana, mutta taustalla on syvempi strategia.

Euroopan unionin huippukokouksessa päästiin sopuun EU:n monivuotisesta budjetista ja elpymispaketista. Kun talouden toipuminen koronaviruskriisistä on saanut suuntaviivat ja koronavirusrokotukset häämöttävät lähitulevaisuudessa, eurooppalaiset voivat katsoa eteenpäin aiempaa toiveikkaampina.

Puola ja Unkari vastustivat EU-rahoitukseen liitettyä oikeusvaltiomekanismia, mutta huippukokouksessa siitä saavutettiin kompromissi. Kiista kuitenkin avasi Puolassa oven sille ajatukselle, että maa voisi jonain päivänä jättää Euroopan unionin.

Joitakin viikkoja ennen huippukokousta Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki piti avoimesti EU-vastaisen puheen Puolan parlamentin alahuoneessa sejmissä. Hänen mukaansa tärkeimpänä tavoitteena oli säilyttää maan kohtalo omissa käsissä ja vastustaa ”Brysselin byrokraattien halua päättää Puolan asioista”. Morawiecki lisäsi, että nykyinen EU ”ei ole se EU, johon liityimme, eikä tällä EU:lla ole tulevaisuutta”.

Huippukokouksessa saavutettua sopua Morawiecki piti voittona. Tapaukseen liittyviä käänteitä voisi helposti pitää pääministerin neuvottelutaktiikkana. Unkarin Viktor Orbánille vastahankaan asettuminen saattoi olla taktista, mutta puolalaisille johtajille se oli strateginen päätös.

Laki ja oikeus -puolueen johtajan Jarosław Kaczyńskin näkemys EU:sta tiivistyi lausahdukseen ”tänään todistamme yritystä viedä suvereniteettimme”. Kaczyńskin mukaan EU on pahempi kuin Neuvostoliitto, sillä kommunistinen Puola oli osittain itsenäinen, kun taas EU hänen mielestään käyttäytyy kuin siirtomaaisäntä. ”Puolustamme identiteettiämme, vapauttamme ja itsemääräämisoikeuttamme hinnalla millä hyvänsä. Meitä ei pelotella rahalla. Vastauksemme näihin toimiin on selvä: ei.”

Näillä kommenteilla Laki ja oikeus -puolue paljasti todellisen karvansa. Yhtäältä puolue esiintyy Eurooppa-myönteisenä, sillä noin 87 prosenttia puolalaisista kannattaa EU-jäsenyyttä. Toisaalta se näkee EU:n uhkana Puolan kansalliselle identiteetille.

Tärkeät puolalaispoliitikot suhtautuvat vihamielisesti oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista koskevaan vaatimukseen. Oikeusministeri Zbigniew Ziobron mukaan vaatimus ”luo mahdollisuuden merkittävästi rajoittaa puolalaista itsemääräämisoikeutta”. Jotkut puhuvat suoremmin ”Puolan suvereniteetin lopusta”.

Varapääministeri Jarosław Gowin on ottanut sovittelevan roolin hallituksessa. Gowin valvoo alueellisten varojen käyttöä maassa, joka hyötyy EU:n koheesiopolitiikasta enemmän kuin mikään muu EU:n jäsenmaa. Gowinin näkemykset rohkaisivat pääministeriä etsimään ratkaisua Brysselissä.

Morawiecki ja Gowin eivät kuitenkaan vakuuttaneet Kaczyńskia ja Ziobroa, vaan Kaczyńskin pään kääntämiseen tarvittiin Viktor Orbán. Ziobro pohtii nyt tulevaisuuttaan hallituksessa.

Laki ja oikeus -puolueen strategiaan on kuitenkin yhä sisäänrakennettu epäluottamus EU:n instituutioita kohtaan. Puolueen poliitikot uskovat, että EU on vasemmistolainen projekti, joka tähtää sellaisen Puolan luomiseen, jossa uskonto ja kansallinen identiteetti menettävät merkityksensä.

Euroopan unionin huippukokousta edeltäneen kuukauden ajan oppositiopoliitikot, liike-elämän johtajat, paikalliset hallinnot ja entiset presidentit varoittivat Puolan EU-eron mahdollisuudesta, jos budjettisopua ei synny.

EU-ero on prosessi. Alkoihan Britannian EU-erokin jo ennen vuoden 2016 äänestystä. Kun maan johtajat ryhtyvät korostamaan nationalistista ainutlaatuisuutta, vaatimaan erikoiskohtelua ja kasvattamaan inhoa eurooppalaista projektia kohtaan, meillä on käsissämme ongelma ja tiedämme, että eroprosessi on alkanut.

Puola on jo astunut käytävään, jonka päässä on uloskäynnin merkki. Taloussopu on hidastanut maan etenemistä kohti uloskäyntiä.

EU-ero on kuitenkin todellinen uhka niin kauan kuin Laki ja oikeus -puolueen poliitikot suhtautuvat unioniin vihamielisesti ja rikkovat eurooppalaisia periaatteita ja arvoja.

Piotr Maciej Kaczyński

Kirjoittaja on tutkija Centre for International Relations -ajatuspajassa Varsovassa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.