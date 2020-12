Juha Korpijärvi toivoi mielipide­kirjoituksessaan (HS 13.12.) suvaitsevaista kirkkoa ja keskustelua arvostavassa hengessä. Liityn toiveisiin ajatellen, että nahistelu siitä, kuka on kristitty ja kuka ei, ei johda mihinkään. Tarvitsemme keskustelua siitä, mistä puhumme, kun puhumme suvaitsevaisuudesta.

Hengellisyydessä mennään perimmäisiä kysymyksiä ja ihmisyyden kokemusta kohti. Se tieto on kaikkien saatavilla. Raamatun kertomusten vahvuus on niiden alkuvoimaisessa, arkkityyppisessä ja myyttisessä aineistossa, jolla on relevantti yhteys nykypäivän elämäämme. Ihmettelyyn ja totuuden etsintään ei sovi vallankäyttö. Ne tarvitsevat tilaa ilman mitään agendaa. Jumalaa ei voi kukaan omistaa.

Teologinen narratiivi varteenotettavana osana todellisuuden selittämistä voi elpyä itseemme ja uskonnollisiin traditioihin perehtymällä sekä eri tieteenalojen näkyvällä vuoropuhelulla. Suvaitsevaisuus edellyttää poterojen välttämistä, täydempää hyväksymistä ja kontrollin tarpeesta luopumista. Instituutioiden tulisi tässä kyetä tuulettumaan sisältäpäin.

Jenni Tuulensuu

teologian maisteri, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.