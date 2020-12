Ennalta ehkäisevien palveluiden toteutuminen vaatii aikaa ja tosiasiallista mahdollisuutta säännöllisiin tapaamisiin, luottamuksen rakentumiseen ja tiiviiseen tukeen.

Helsingin lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski kertoi (HS 19.12.) lastensuojelun resurssien olevan Helsingissä kohtuullisen hyvät. Tämä onkin varmasti valtakunnallisesti vertailtuna totta. Silti Helsinginkään lastensuojelun sosiaalityöntekijät eivät koe, että työ saataisiin tehtyä riittävän hyvin, ja uupumus ja riittämättömyyden tunne on suurta.

Viime aikoina keskustelu lastensuojelusta on painottunut sijaishuoltoon ja kaikkein vakavimmin oireileviin lapsiin ja nuoriin. Aiemmin, etenkin uuden sosiaalihuoltolain voimaantulon myötä, keskustelussa pidettiin esillä ennalta ehkäisevien palveluiden tarvetta.

Ennalta ehkäiseviä palveluita ja varhaista tukea vahvempaa mutta sijaishuoltoa kevyempää lastensuojelun tukea tarjoavat lastensuojelun avohuollon sosiaalityö ja erilaiset avohuollon tukitoimet. Avohuollon sosiaalityössä on paljon mahdollisuuksia saada suuriakin muutoksia aikaan lasten ja perheiden tilanteissa, vaikka ne avohuollon asiakkuuden alkaessa ovat usein jo erittäin kuormittuneita ja lapsilla on monia riskitekijöitä elämässään. Toisaalta laadukkaan lastensuojelun avohuollon sosiaalityön työskentelyllä on myös mahdollista tehdä lapsen sijoitus oikea-aikaisesti, ennen kuin tilanne on niin vaikea ja pitkäaikainen, että lapsen kuntoutuminen sijaishuollossa on jo haastavaa.

Tämä kaikki vaatii kuitenkin aikaa ja tosiasiallista mahdollisuutta säännöllisiin tapaamisiin, luottamuksen rakentamiseen sekä paneutuvaan työskentelyyn ja tiiviiseen tukeen.

Kun helpoimmin tuettavissa olevat perheet ovat sosiaalihuoltolain muutoksen seurauksena siirtyneet perhesosiaalityöhön, lastensuojelun avohuollossa tarvitaan ehdottomasti nykyistä enemmän mahdollisuutta työparityöhön. Tämä on myös työssä jaksamiseen ja työssä pysymiseen vaikuttava merkittävä tekijä ja laadukkaamman työn tae. Työparityön merkitystä ei ole mielestäni otettu riittävästi huomioon lastensuojelun avohuollon resursseja tarkasteltaessa.

Hallitus on esittämässä lastensuojelun asiakasmäärien rajaamista 35:een sosiaalityöntekijää kohden vuonna 2022. Nummikoski kertoi, että Helsingin lastensuojelun avohuollossa ollaan jo tässä tilanteessa. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti kuitenkin jo vuonna 2018, että lastensuojelun asiakasmäärät rajataan 30:een. Tosiasiallisesti 35 asiakastakaan ei toteudu, kun avoimiin virkoihin ei ole hakijoita ja työt kasaantuvat jo työssä oleville. Tilanne Helsingissä on jatkuvasti tämä.

Helsingin lastensuojelun johdon sekä poliittisten päättäjien on pyrittävä voimakkaasti ja kaikin mahdollisin keinoin siihen, että kaikki lastensuojelun virat saadaan täytettyä. Seuraavaksi Helsingin on tavoiteltava asiakasmäärien laskemista edelleen.

Helsingin on oltava edelläkävijä lastensuojelun pitkäaikaisen kriisin selättämisessä, sijoitusten määrän laskemisessa sekä kaupungin lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämisessä. Emme voi tuudittautua siihen, että tilastot näyttävät valtakunnallisesti vertailtuna hyviltä.

Maria Martti

sosiaalityöntekijä, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.