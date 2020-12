Kuluttajat voivat varmistaa laadun tarkistamalla kalan pyyntipäivän ja jäljellä olevan myyntiajan.

Huonolaatuista kalaa myydään useassa paikassa (HS 17.12.). Maa- ja metsätalousministeriö ja Ruokavirasto painottavat, että kuluttajilla on oikeus laadukkaaseen, tuoreeseen kotimaiseen kalaan. Tämän toteutumiseksi neuvomme ja opastamme kalan tuotantoketjun jäseniä turvalliseen tuotantoketjuun ja tehokkaisiin kylmäketjuihin. Laadunvalvonta kuuluu pääosin tuottajille ja jälleenmyyjille. Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen valvoo yrittäjiä lainsäädännön noudattamisessa.

Kuluttajat voivat varmistaa laadun tarkistamalla kalan pyyntipäivän ja jäljellä olevan myyntiajan. Lämpiminä vuodenaikoina ostajan tulee huolehtia oman kylmäketjun tehokkuudesta. Mikäli kala on varotoimista huolimatta huonolaatuista, tulee ottaa yhteyttä kalakauppiaaseen.

Tuoreen kalan mahdolliset hygieniaongelmat liittyvät ensisijaisesti sen aistinvaraisen laadun heikkenemiseen. Taudinaiheuttajabakteerit liittyvät tuorekalan sijaan pikemmin kalajalosteiden pitkiin säilytysaikoihin ja liian lämpimiin kotijääkaappeihin.

Kotimaisen kalan edistämisohjelma tähtää kalan kulutuksen lisääntymiseen kansallisten ravitsemussuositusten tasolle. Kuluttajille myytävän kalan korkea laatu on sen käytön lisäämisen kannalta keskeistä. Yhtenä edistämisohjelman toimenpiteenä tavoitteena on käynnistää vuonna 2021 kalojen elintarvikelaadun kehittämisohjelma. Laatuohjelman tavoitteena on kalan korkea laatutaso ja sen jatkuva parantaminen. Kalan syöminen on terveysvaikutusten takia aina suositeltavaa.

Sebastian Hielm

elintarviketurvallisuusjohtaja

maa- ja metsätalousministeriö

Carmela Hellsten

yksikönjohtaja, Ruokavirasto

