Ilmastokriisi on suurin nuorten elämään ja tulevaisuudenuskoon vaikuttava ilmiö.

Suomessa käsitellään parhaillaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) pyyntöä vastata nuorten nostamaan kanteeseen Suomen ja 32 muun maan riittämättömistä ilmastotoimista. Kuusi portugalilaisnuorta teki syksyllä EIT:lle ilmastokanteen, sillä heidän mukaansa Euroopan maiden liian hitaat ilmastotoimet uhkaavat nuorten hyvinvointia, jopa henkeä.

Kanne on historiallinen, sillä se on ensimmäinen ilmastokanne, joka on päässyt EIT:n käsittelyyn. Lisäksi se käsitellään nopeutetulla aikataululla aiheen tärkeyden vuoksi. Se on nuorille tärkeä viesti. Etenkään alaikäisillä ei usein ole väyliä vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Siksi on hienoa huomata, että ilmaston puolesta taistelevat nuoret ovat ottaneet käyttöönsä kansalaisaloitteiden ja kyseisen kantelun kaltaisia keinoja.

Ilmastokriisi on suurin nuorten elämään ja tulevaisuudenuskoon vaikuttava ilmiö. Tulevaisuudenusko puolestaan on tärkeimpiä nuorten elämäntyytyväisyyttä ennakoivia tekijöitä. Tämä usko rakentuu ja vahvistuu muun muassa toiminnan kautta. Nuoret tarvitsevat kokemuksia siitä, että he voivat vaikuttaa yhteiskuntaan, rakentaa toivomaansa tulevaisuutta ja että heidät otetaan tosissaan ja täysimääräisinä kansalaisina.

Siksi toivomme, että nuorten kanne saa arvoisensa pohditun ja perusteellisen vastauksen. Jo esimerkiksi Plan International Suomi, Climate Move ja Rkp-nuoret ovat vaatineet Suomea vastaamaan kanteeseen ja myöntämään, että Suomen ilmastotoimet eivät ole olleet riittävät. Yhdymme tuohon vaatimukseen.

Viime vuosina monet meistä ovat ihastelleet sitä, kuinka nuoret ilmastoaktiivit ovat toimineet yhteisen maapallon puolesta. Tosiasia kuitenkin on, että emme voi jättää edellisten sukupolvien aiheuttamien sotkujen siivoamista nykypäivän nuorille. Paitsi että se olisi moraalisesti väärin, meiltä loppuu ilmastotieteen näkökulmasta aika.

Nuorten osallisuuden merkitystä on Suomessakin korostettu vuosia. Nyt on tuhannen taalan paikka näyttää, että osallisuuteen ei kannusteta vain silloin, kun se on aikuisten kannalta helppoa ja mukavaa näpertelyä.

Olli Alanen

toiminnanjohtaja

Sara Peltola

asiantuntija

Lasten ja nuorten säätiö

