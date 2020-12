Asuntojen grynderituotannossa ostajat ovat tarjonnan armoilla sekä laadun että hinnan suhteen.

Useissa viime aikojen mielipidekirjoituksissa on käsitelty asuntopolitiikkaa. Perjantaina 18. joulukuuta siitä kirjoitti ympäristöministeriön entinen kansliapäällikkö Hannele Pokka. Kirjoituksissa on toistunut ”kohtuuhintaisten asuntojen” vaatimus, ja pohtipa Pokka jopa valtion ryhtymistä yli 30 vuoden tauon jälkeen omistusasuntojen lainoittajaksi.

Kohtuuhintainen asunto on helppo tavoite, koska kaikki voivat sitä kannattaa eikä kukaan kysele enempää – esimerkiksi ­sitä, mitä kohtuuhintaisuudella tarkoitetaan.

Asian vaikeuden ymmärtää, kun piipahtaa Oikotielle. Helsingin uusilla, kantakaupungin liepeillä olevilla alueilla omistustontille rakennettavan kaksion hankintahinta on 8 000–11 000 euroa huoneistoneliöltä. Vastaava uudisasunto Jyväskylän keskustassa maksaa noin 5 400 ja Oulun keskustassa 4 800 ­euroa neliöltä. Helsingissäkin keskustaa etäämpänä olevilla alueilla neliöhinta alenee 4 400 euroon.

Oikotien mukaan Helsingissä tarjottiin 18. joulukuuta vuokralle 787 kaksiota. Niiden neliövuokrapyynnöt vaihtelivat 14 ja 50 euron välillä. Noin puolessa tarjolla olevista asunnoista vuokra oli enintään tuhat euroa kuukaudessa. Sijainteina muun muassa Töölö, Lauttasaari, Punavuori ja Kallio. Itä- ja Koillis-Helsingissä vuokrapyynnöt ovat vielä alempia. Jyväskylässä ja Oulussa keskusta-asuntojen vuokrapyynnöt ovat vain jonkin verran Helsinkiä edullisempia.

Kohtuuhintaisella asunnolla tarkoitettaneen kohtuullisia asumismenoja. Niiden suhde tuloihin voidaan kyllä määritellä, mutta millä mekanismeilla ohjataan asuntomarkkinoita ja uudisrakentamisen hintaa niin, että kohtuullisuus toteutuu?

Monenlaisia yrityksiä on ollut Aravan hintavalvonnasta hitas-järjestelmään, mutta tuloksissa ei ole kehumista. Suurilla kaupungeilla on vahvat vuokrataloyhtiönsä, mutta niiden potentiaali on jätetty käyttämättä niin asumisen laadun kehittämisessä kuin asukasvalinnan laajentamisessa vaikkapa kaupungin palvelukseen kipeästi tarvitsemiin henkilöihin. Ara-rahoitustahan suuret vuokrataloyhtiöt eivät tarvitse, kun nollakorkoista lainaa on yllin kyllin tarjolla.

Kohtuuhintaisuus muodostuu pitkästä ketjusta toimia maanhankinnasta tontinluovutukseen, rakentamismääräyksistä, kaavoituksesta yksityiskohtaisine määräyksineen, verotuksesta, kilpailun toimivuudesta ja niin edelleen. Kaikki ketjun osat ovat ratkaisevia, ja suomalaisessa järjestelmässä kunnilla on ketjun keskeisimmät osat päätösvallassaan. Tonttien hinnoittelulla vaikutetaan asumiskustannuksiin mutta myös alueiden sosioekonomiseen asemaan. Kaavoitusmääräysten yksityiskohtaisuudella sidotaan suunnittelua, ja johtoajatuksena on useammin kaupunkikuva kuin asuntojen toimivuus tai vaikutukset rakennuskustannuksiin.

Asuntojen grynderituotannossa ostajat ovat tarjonnan armoilla sekä laadun että hinnan suhteen. Hitas-tuotannossa asunnon ostajan ja rakennusliikkeen välissä on ollut rakennuttaja, ja hinta on kilpailtu.

Tätä mallia soisi suurten kaupunkien kehittävän edelleen: otetaan uusien alueiden rakentamisessa käyttöön kilpailu, jossa yleistasoisen kaavasuunnitelman perusteella kilpailutetaan rakennuttajia kriteereinä asuntojen määrä, laatu ja asumisen enimmäiskustannukset. Yksityiskohtaista kaavoitusta jatketaan voittajien kanssa, jolloin yhteys kaavoituksen ja toteutuksen kesken varmistaa tavoitteiden toteutumisen. Keinoja on tarjolla, ne pitäisi uskaltaa ottaa käyttöön.

Ulla-Maija Laiho

Helsinki

