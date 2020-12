Vaikka jotkin lehdet kuvaavat tällaista elämäntyyliä trendikkääksi, koneen avaaminen ja sähköposteihin vastaaminen sen jälkeen, kun lapset ovat menneet nukkumaan, on itse asiassa kamalaa.

Työssä käyvä äiti osui naulan kantaan (HS Mielipide 20.12.) kirjoittaessaan siitä, mikä uuvuttaa lasten vanhempia. Kyse ei ole täydellisen lapsiperhearjen tavoittelusta tai vanhemmuuden suorittamisesta. Lapset eivät välitä eriparisista sukista, se on ymmärretty.

Monen kohdalla perimmäinen ongelma sen sijaan on nykymaailman työelämän ja perhe-elämän yhteensopimattomuus. Vaikka jotkin lehdet kuvaavat tällaista elämäntyyliä trendikkääksi, koneen avaaminen ja sähköposteihin vastaaminen sen jälkeen, kun lapset ovat menneet nukkumaan, on itse asiassa kamalaa, puhumattakaan liikematkustamisesta, kun pienet lapset odottavat kotona. Ruotsissa lasten vanhemmat osaavat olla tekemättä yhtä paljon töitä kuin me suomalaiset vastaavassa tilanteessa olevat. Nimenomaan osaavat. Tehdään osa-aikaisesti, on pitkät isyysvapaat.

Omalla kohdallani oli käydä huonosti, kunnes havahduin siihen, että rajat pitää asettaa itse. Muuten nykyinen meno työelämässä tunkeutuu joka hetkeen ja paikkaan. Työnantaja tai kukaan muu ei tee sitä puolestasi. Tämä koskee niin iltoja, öitä, viikonloppuja, pyhiä kuin lomiakin. Aavistuksen huonompi työsuoritus saa nyt kelvata joksikin ajaksi ja onkin kelvannut. Uusi vaihde sisään sitten, kun lapset osaavat itse pukeutua.

Työssä käyvä isä

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.