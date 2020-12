Koko kansan rokottaminen mahdollisimman nopeasti on yhteiskunnan kokonaisetu.

Viime päivinä on kerrottu koronavirusrokotteiden saapumisesta Suomeen ennakoitua aikaisemmin. Koko kansan rokottaminen mahdollisimman nopeasti on yhteiskunnan kokonaisetu. Rokotuskapasiteetti ei missään vaiheessa saisi muodostua hidasteeksi, jos rokotetta on saatavilla.

Rokottamisen nopeus voidaan Suomessa maksimoida hyödyntämällä koko yhteiskunnan eri alojen osaamista ja resursseja. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat keskittyä ydintehtäviinsä muiden alojen tukiessa rokotusoperaatiota.

Tapahtumateollisuus tarjoaa terveydenhuollon tueksi alan resursseja kaikkialla Suomessa. Meillä on turvallisia suuria tiloja, kuten messu- ja kokouskeskuksia, rokotuskeskusten perustamiseksi. Alalla on erityisesti suurten ihmisjoukkojen ohjailun sekä tavaralogistiikan huippuammattilaisia. Tarvittaessa meiltä löytyy valmiita tietoturvallisia ajanvarausjärjestelmiä, jotka mahdollistavat reaaliaikaisen viestinnän.

Tapahtuma-alan toiminta on käytännössä lähes pysähtynyt, joten resursseja on laajasti vapaana. Tapahtuma-alan puoleen on käännytty rokottamisten tukemiseksi jo ainakin Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Hollannissa. Uskomme, että alamme osaamisesta ja resursseista olisi hyötyä myös Suomessa.

Jokainen rajoitusten kanssa eletty päivä on monin tavoin kallis yhteiskunnallemme. Jokainen jaettu rokote on askel kohti yhteiskunnan avautumista.

Pekka Timonen

puheenjohtaja

Kalle Marttinen

varapuheenjohtaja

Tapahtumateollisuus ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.