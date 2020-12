Me kaikki voimme olla osallisina tässä: voimme aloittaa vaikkapa tervehtimällä ja kuulumisia kysymällä.

Vahideh Fana toi esiin (HS Mielipide 17.12.) huolensa uussuomalaisten perheiden äideistä, jotka eivät löydä tarvittavia arkisia vuorovaikutussuhteita päästäkseen osallisiksi kieleen ja suomalaisen yhteiskunnan elämään.

Hänen huolensa on aiheellinen, sillä osalliseksi pääseminen ei ole itsestäänselvyys. Suomeen muuttaneille vakuutellaan usein, että kun ensin oppii kielen, niin sitten saa työtä ja pääsee osaksi yhteiskuntaa. Näin ei kuitenkaan aina ole. Täällä on paljon muualta muuttaneita, jotka osaavat jopa erinomaisesti suomea mutta eivät silti ole työllistyneet eivätkä välttämättä koe osallisuutta. Erityisesti perheen arkea pyörittävien maahanmuuttajaäitien tilanne on haastava, sillä heidän on usein mahdotonta päästä osallistumaan kokopäiväiseen kotoutumiskoulutukseen.

Väitöskirjassani tarkastelin maahanmuuttajaäitien kieliyhteisöön sosiaalistumista arjen tilanteissa. Merkityksellisiä paikkoja kielenoppimisen näkökulmasta olivat matalan kynnyksen paikat, kuten leikkipuistot, perhekerhot sekä julkiset paikat ja tapahtumat. Matalan kynnyksen paikossa tärkeää oli se, että mukaan sai mennä ilmoittautumatta ja halutessaan sai pysytellä laitamilla ja tarkkailla. Näissä paikoissa äidit pyrkivät ymmärtämään yhteisön asenteita, käsitteitä sekä kulttuurisia käytänteitä, mikä oli tärkeää, koska joitakin asioita oppii vain havainnoimalla ja kokeilemalla: Miten suomenkielisessä keskustelussa vaihdetaan puheenvuoroja? Miten aloitetaan keskustelu tuntemattoman kanssa? Saako koskettaa? Entä nauraa?

Yksi tutkimuksen keskeisimmistä tuloksista oli se, että lapset luovat päivittäin tilanteita, joissa äideistä tulee kielellisesti aktiivisia toimijoita suomenkielisissä konteksteissa. He ovat lastensa kautta mukana suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa, joista heidän on selvittävä. Toimijuudessa on heijastusvaikutus: toimijuus äitinä heijastuu toimijuudeksi kielenkäyttäjänä. Kun on äitinä vastuussa lapsestaan, on samalla kokonaisvastuussa vuorovaikutustilanteesta, ja siksi viesti on saatava perille keinolla millä hyvänsä. Näissä tilanteissa äitien oli mahdollista käyttää kieltä ja saada kielellistä tukea, mikä rohkaisi heitä käyttämään kieltä myös muissa arkisissa konteksteissa.

Äitiys siis luo mahdollisuuksia osallisuuden ja voimaantumisen kokemuksiin, jotka ovat olennaisia kielenoppimisessa: osallisuus voimaannuttaa käyttämään kieltä. Tämä ei kuitenkaan riitä, jos yhteisöt eivät tule vastaan. Kuten Vahideh Fana kirjoituksessaan totesi, kantasuomalaisten on uskaltauduttava juttusille ja otettava muualta muuttaneet osaksi eri yhteisöjä.

On totuttu ajattelemaan, että kielitaidon hankinta on lähtökohtaisesti yksilön tehtävä. Todellisuudessa siihen tarvitaan kuitenkin yhteisöä ja muita ihmisiä. Me kaikki voimme olla osallisina tässä. Voimme aloittaa tervehtimällä, kuulumisia kysymällä ja olemalla ihmisiä toisillemme.

Minna Intke-Hernandez

tutkija, Helsingin yliopisto

