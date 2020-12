Muut lehdet

Joulun klassikon saamelaisäijä on arveluttava

Parnassossa kirjallisuudentutkija Sanna Nyqvist osoittaa, että jo joulun klassikoksi muodostunutta Mauri ja Tarja Kunnaksen kirjaa Joulupukki ja noitarumpu (1995) voi lukea monella tavalla, vaikkapa allegoriana nettikiusaamisesta.

”Joulupukkia vainoaa anonyymi, hämärissä liikkuva hahmo, joka tuntuu pelkkää pahantahtoisuuttaan aiheuttavan kaikenlaista harmia. Lelut vikuroivat, puuro on pilattu pippurilla, karkkikone ryöstäytyy käsistä ja tietokonevirus tuhoaa nörttitontun kokoaman tietokannan kaikista maailman lapsista. Niin, tietokonevirus: perinnetietoinen pukki on digiloikan pioneeri!”

”Tarinan edetessä pahantekijä paljastuu, kepposiin johtanut väärinkäsitys oikaistaan ja keppostelija saa kauan toivomansa työpaikan Korvatunturilta. Aidossa vuoropuhelussa asiat ratkeavat.”

”Tarjosin tässä varsin myötäsukaisen luennan kirjasta, joka todellisuudessa on niin ongelmallinen, että sitä tänä päivänä tuskin julkaistaisiin. Kirjan kiusantekijä on nimittäin ilmiselvästi saamelainen, lapinpukua ja šamaanin rumpua myöten. Hän on lyhyenläntä, ruma ja ilkeä.”

”Lopun ’onnellinen’ muodonmuutos pukin pikku apuriksi tarkoittaa oman kulttuurin hylkäämistä ja mukautumista valtakulttuuriin. Šamaani luopuu saamenpuvustaan ja taikavoimistaan tullakseen samanlaiseksi kuin muut kirjan hahmot, tontuksi.”

”Nyt ymmärrämme paremmin, millaista kiusaa ja vahinkoa stereotypiat voivat saada aikaan. – – Mietin pitkään, miten tätä lahjaksi saatua kirjaa voi lukea lapselle. Lopulta päätin kertoa, miksi saamelaisäijää sapettaa. Hänellä on syytäkin olla vihainen – vuosisatoja kestäneen sorron vuoksi.”

Kansan Uutisissa Vasemmistonuorten puheenjohtaja Liban Sheikh toivoo solidaarisempaa joulun aikaa.

”Joulun alla on hyvä muistaa, että Jeesus oli ruskea pakolainen, joka murhattiin valtion sanktioimassa väkivaltakoneistossa.”

”Tätä politiikkaa myös Suomi harjoittaa vuodesta toiseen. Yhteiskunnan päättäjien osalta toivoisinkin vastuun ottamista epäinhimillisestä turvapaikkapolitiikasta sekä asekaupasta, jota käymme parhaillaan sodassa olevilla alueilla.”

Seuran päätoimittaja Erkki Meriluoto ihmettelee, miksi koronarokotteita keksinyt ja kvanttitietokoneita tutkiva ihmiskunta ei ole onnistunut kehittämään joulukonvehtirasiaa, jossa kaikki suklaat olisivat hyvänmakuisia.

”Aina se zabaglione, ananas tai liköörikonvehti jostain yllättää. Mikä nyt ketäkin öklöttää. Joissain konvehtirasioissa kerroksia erotteleva pehmeä välipahvi vaikuttaa jopa kaikkein herkullisimmalta sisällöltä.”