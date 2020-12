On huolestuttavaa, jos luotettavakin uutisointi ja sen esille tuoma tieto asetetaan epäilyksenalaiseksi ja väitetään sitä valeuutiseksi.

Olen kuluneen vuoden aikana pysähtynyt usein huolestuneena miettimään polarisaatiota – kahtiajakautuneisuutta – ja siihen liittyvää ihmisten keskinäisen epäluottamuksen lisääntymistä. Siihen kytkeytyy läheisesti fake news -ilmiö.

Fake news -ilmiö on tullut tutuksi Yhdysvaltain väistyvän presidentin Donald Trumpin puheista ja twiiteistä. Usein kyse on ollut siitä, että Trump on kuitannut jonkin hänelle epämieluisen uutisen leimaamalla sen valeuutiseksi (fake news) tai vääräksi uutiseksi. Hänen omissa puheissaan on todettu olevan runsaasti valheellisia tai virheellisiä väittämiä.

Fake news ei koske vain Trumpin puheita ja twiittejä, vaan se on paljon laajempi ilmiö. Pysähdyin toden teolla, kun tuttuni esitti vakavasti väitteen, että Ylen uutisiin ei voi luottaa. Samansuuntaisia mielipiteitä on ollut enemmänkin.

On myös epäilty, että hallituksen ja viranomaisten antamiin tietoihin ei voi eikä pidä luottaa. Samalla on tarjottu vaihtoehtoisia uutislähteitä ja -kanavia unohtaen täysin niiden takana olevat ideologiset ja poliittiset vaikuttimet.

Nämä ajatukset hämmentävät ja huolestuttavat minua: Onko todella niin, että osa ihmisistä ajattelee noin? Suomessa polarisaatio on vahvistunut, ja ihmisten keskinäinen luottamus on heikentynyt.

Toki on syytä olla kriittinen ja harjoittaa niin sanottua medialukutaitoa. Minkään median uutisointi ei ole täysin riippumatonta. Uutiskanavilla ja tiedon lähteillä on kuitenkin eroja: toiset ovat luotettavampia kuin toiset. On huolestuttavaa, jos luotettavakin uutisointi ja sen esille tuoma tieto asetetaan epäilyksenalaiseksi ja väitetään sitä valeuutiseksi.

Ihmisten keskinäinen luottamus on tärkeä yhteiskuntarauhaa ylläpitävä tekijä. Oikean tiedon luotettavuuden tai totuuden käsitteen hämärtyminen on omiaan ruokkimaan epäluuloja. Ihmiset eivät aina enää osaa arvioida, mihin tietoon voi luottaa.

Oikealla tiedolla ja väärällä tiedolla on väliä – paljonkin. Meillä Suomessa luotettava tiedonvälitys ja yhteiskunnan sisällä vallitseva luottamus ovat yhteiskuntamme eheyttä vahvasti ylläpitäviä asioita. Meidän on tehtävä työtä näiden varjelemiseksi ja myös sen edistämiseksi, että kaikkien ja erityisesti heikoimpien ääni kuuluu ja vaikuttaa päätöksenteossa.

Maailman pahimmat konfliktit ovat alkaneet usein siitä, että on levitetty propagandaa ja eri ihmisryhmät ovat joutuneet suureen keskinäiseen epäluottamuksen tilaan. Tätä on vältettävä kaikin keinoin.

Toivo Loikkanen

rovasti, median kuluttaja ja someaktiivi, Savonlinna

