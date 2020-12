Viisikymppinen ei ole millään muotoa vanha.

Olen viime aikoina havainnut kummallisen ilmiön: naiset häpeävät vaihdevuosia. Monet kokevat ne niin kiusalliseksi asiaksi, että he eivät halua kuulla niistä puhuttavankaan.

Eräs nainen kertoi minulle pahoittaneensa mielensä saatuaan Facebookissa mainoksen vaihdevuosivalmennuksesta. ”Olenko minä muka jo siinä iässä”, hän parahti. Hän on viisikymppinen.

Tämä suhtautumistapa saattaa osaltaan johtua siitä, että tästä naisen elämän eräästä – mutta ei ainoasta – käännekohdasta tiedetään yllättävän vähän.

Moni nainen on siinä uskossa, että vaihdevuodet kuumine aaltoineen ja kiukunpuuskineen jotenkin yhtäkkiä hyökkäävät päälle, kun täytetään viisikymmentä, ja sen jälkeen peli on pelattu. Edessä on enintään sukan neulomista keinutuolissa ja lastenlasten hoitamista. Seksielämä loppuu, ja kaikki muukin mukava.

Harva nainen ymmärtää, että vaihdevuosiin laskeutuminen alkaa jo kolmikymppisenä, kun munasarjat laiskistuvat ja estrogeenituotanto alkaa vähetä. Ovulaatiota ei tapahdu enää kuukausittain, eikä hedelmöittyminen tämän jälkeen ole itsestään selvää.

Noin neljänkymmenen vuoden iässä ollaan perimenopaussissa, jossa alkaa esiintyä moninaisia vaihdevuosioireita. Näitä oireita on tunnistettu tähän mennessä 34.

Oireilu kiihtyy ennen menopaussia eli tilannetta, jossa kuukautiset ovat loppuneet. Se tapahtuu keskimäärin 51-vuotiaana. Ja toisin kuin pitkään ajateltiin, oireilu ei lopu menopaussiin vaan jatkuu jopa loppuelämän.

Hieman masentavaltahan tämä kuulostaa, mutta asiaa ei auttane se, että tosiasiat kielletään. Vaihdevuosioireisiin on nimittäin saatavissa apua.

Moni nainen kamppailee outojen oireiden kanssa tietämättä, mistä on kyse. Asiaa eivät aina ymmärrä lääkäritkään.

Vaihdevuosiin liittyvän häpeän soisi jo poistuvan. Viisikymppinen ei ole millään muotoa vanha. Eikä seksi todellakaan ole ohi, päinvastoin. Se voi olla parempaa kuin koskaan.

Tieto on paras keino torjua ennakkoluuloja ja niistä kumpuavia pelkoja. Asenteet eivät nimittäin muutu, jos niitä ei muuteta.

Kati Reijonen

kirjailija, meditaatio-ohjaaja ja postmenopaussia elävä nainen, Helsinki

