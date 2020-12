On erittäin tärkeää selvittää, mikä nykyisessä lastensuojelulaissa on ongelmana ja miten lakia tulee muuttaa.

Alaikäisten tekemät henkirikokset ovat aiheellisesti herättäneet keskustelua muun muassa rikoksentekijöiden taustoista ja rikokseen johtavista muista syistä. Helsingin poliisin rikostutkintayksikön johtaja Jonna Turunen toi blogissaan esiin Koskelan tapaukseen viitaten, että surman on herätettävä koko yhteiskunta. Alaikäisen henkirikoksen tekijän vanhempina olemme täysin samaa mieltä.

Valitettavan usein näiden tapausten uutisoinnin yhteydessä julkaistaan lukijoiden kommentteja, joissa korostuvat rasistinen vihapuhe sekä nuoren vanhempien syyttely. Tärkeämpää on kysyä, miksi kukaan tai mikään toimija ei ole aiemmin kyennyt muuttamaan lapsen elämän suuntaa niin, ettei paha olo purkaannu väkivallantekona toista ihmistä kohtaan.

Oma lapsemme alkoi oirehtia runsas vuosi ennen tekemäänsä henkirikosta. Ensikokemuksemme lastensuojelusta tuli siinä vaiheessa, kun vanhempina teimme itse nuorestamme lastensuojeluilmoituksen. Kokemuksemme perusteella vanhemmilla sekä lastensuojelulla tulee olla enemmän keinoja selvittää, mitä nuoren elämässä tapahtuu. Emme esimerkiksi saaneet alaikäistä nuortamme huumeseulaan, vaan nuori sai itse päättää, suostuuko siihen vai ei. Uskomme, että lastensuojelun henkilökunnalla on aito halu pyrkiä auttamaan lapsia ja nuoria, joten on erittäin tärkeää selvittää, mikä nykyisessä lastensuojelulaissa on ongelmana ja miten lakia tulee muuttaa.

Myös kouluilla pitää olla paremmin keinoja puuttua koulukiusaamiseen ja saada näin ehkäistyä kiusaamisesta syntyviä psyykkisiä oireita sekä ohjata kiusaajat käymään läpi tekonsa seurauksia.

Nuoren jäätyä kiinni ensimmäisestä rikoksestaan – on se sitten näpistys tai pahoinpitely – tulee olla resursseja puuttua heti tilanteeseen ja pyrkiä selvittämään, mitä nuoren taustalta löytyy. Varsinkin väkivalta- tai huumerikoksissa tulee nuorelle konkreettisesti näyttää, mihin kyseinen tie voi pahimmillaan viedä. Tähän ei useinkaan riitä vanhempien tai ”sossutätien” pitämä esitelmä, jota moni nuori ei ota vakavasti. Lisäksi kenen tahansa meistä tulisi pyrkiä olemaan se luotettava ja hyvä kaveriaikuinen myös naapurin tai sukulaisen lapselle.

Koska Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta, on muun yhteiskunnan tehtävänä ehkäistä rikollisuutta. Valitettavasti yksittäiset äidit ja isät eivät yrityksistään huolimatta tässä aina onnistu, ja kun puhutaan laitostaustaisten lasten ja nuorten tekemistä henkirikoksista, silloin myöskään yhteiskunta ei ole onnistunut.

Jos oman lapsen kuolema on vanhemman pahin painajainen, on oman lapsen tekemä henkirikos heti seuraavana. Siksi on tärkeää, että tuomionsa suorittamisen jälkeen yhteiskuntaan palaa henkilö, joka on motivoitunut jättämään rikollisen elämän taakseen. Usein tämä tarkoittaa myös päihteettömyyttä.

Pyydämme hartaasti, että yhteistyötä eri toimijoiden kesken lisätään ja selvitetään toimenpiteet, joilla kukaan alaikäinen nuori ei enää ajaudu henkirikoksen tekijäksi.

Eräs äiti ja isä

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.