Koronavirus mullistaa maailmaa. Monet ihmiset eivät ole pitkään aikaan pystyneet asioimaan turvallisesti kodin ulkopuolella tai edes hetkeksi tapaamaan sukulaisiaan ja ystäviään.

FFP2-hengityssuojain suojaa sekä suojaimen käyttäjää että lähellä olevia ihmisiä ja vähentää selvästi koronavirustartunnan mahdollisuutta. Se on tehokkaampi kuin tavallinen kasvomaski. Suojaimien tuotantoa on lisätty viime kuukausina Euroopassa, joten suojaimia on voitu käyttää myös muualla kuin terveydenhuollossa.

Muun muassa Saksassa tarjotaan FFP2-hengityssuojaimia ilmaiseksi riskiryhmäläisille, esimerkiksi astmaa tai keuhkoahtaumatautia sairastaville sekä ikäihmisille. Näin heille voidaan tarjota turvallisempaa asiointia esimerkiksi kaupassa ja terveydenhuollossa. Myös Suomen tulisi pikaisesti tarjota riskiryhmäläisille ilmaisia FFP2-hengityssuojaimia.

Juha Richter

tasa-arvotoimikunnan jäsen

Oulu

