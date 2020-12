Prosessit on rakennettu toiseen aikaan.

Kuvapalvelu Flickrin perustanut ja globaalisti tunnettu kasvuyritysguru Caterina Fake ei ole puolessatoista vuodessa saanut itsensä ja tyttärensä oleskelulupa-asioita kuntoon Suomessa (HS 18.12.). Tapauksessa on omat syynsä, mutta se kuvaa valuvikaa maahanmuuton järjestelyissä Suomessa. Prosessit on rakennettu toiseen aikaan. Ketteryys osaajien houkuttelussa on 2000-luvulla strateginen kysymys Suomen menestykselle. Samalla on pystyttävä estämään perusteeton ja vaaraa aiheuttava maahantulo.

Toimiessani 15 kuukautta sisäministerinä yritimme sujuvoittaa käsittelyä. Saimme puolitettua työperäisen oleskeluluvan hakujonon ajallisen pituuden niillä keinoilla, mitä vaalikauden viimeisinä kuukausina oli käytettävissä. Samalla tuli selväksi, että tarvittaisiin paljon syvempi uudistus. Osaajien ja työntekijöiden maahantulo ei voi olla jotain, mitä tehdään ulkoministeriön, sisäministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön siiloissa ilman kokonaisvastuuta. Ripeä mutta turvallisuus- ja väärinkäyttöriskit minimoiva prosessi on vaativa tavoite. Onnistuminen edellyttää, että vastuu tuloksista, budjetista ja nimityksistä on koko osaajien ja työntekijöiden maahanmuuton osalta selkeästi jonkun vallassa ja mitattavana murheena.

Toisaalta Suomen sisään pääsee liiankin helposti vuosiksi, jos tulee turvapaikanhakijana. Liian moni esimerkiksi vuonna 2015 tätä reittiä tullut on päätynyt jäämään Suomeen ja Eurooppaan ilman laillista oikeutta paperittomana. Jokainen ymmärtää, että se on alusta lieveilmiöille. Turvapaikanhaku pitäisi siirtää EU:n ulkorajoille keskuksiin, joista pääsisi eteenpäin vain oleskeluluvan saadessa. Se edellyttää ensisijaisesti EU:n yhteisiä ratkaisuja.

Suomeen pakolaisina tulevien kotoutumista voimme itse muuttaa ratkaisevasti. Tukien varaan opettaminen ja omiin oloihin vuosiksi passivoiminen ovat karhunpalveluksia sekä tulijoille että suomalaiselle yhteiskunnalle. Käytännössä kaikkien tukien ja velvoitteiden mittaaminen samalla tikulla työuran tehneelle Suomessa syntyneelle ja juuri oleskeluluvan saaneelle kotoutuneelle on kaunis ajatus, mutta ei palvele kumpaakaan. Töihin ja kodin ulkopuolisiin aktiviteetteihin velvoittaminen tiukemmilla taloudellisilla välineillä olisi palvelus niin tulijoille kuin yhteiskunnan kestävyydellekin.

Kai Mykkänen

puheenjohtaja, kokoomuksen eduskuntaryhmä

