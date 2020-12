Nyt suuntana ovat kuitenkin yhä suuremmat, tehdasmaiset koulut ruuhkaisissa keskustoissa, joissa yksittäisen nuoren ongelmien tunnistaminen on vaikeaa.

Nuorten tekemistä henkirikoksista on puhuttu paljon koronavirusvuonna. Osa viranomaisista ja poliitikoista on sanattomia ja aseettomia. Korjaukseksi tarjotaan lisää sosiaalitoimen virkamiehiä ja poliiseja. Tärkeintä olisi ennaltaehkäisy, ongelmien tunnistaminen alkuvaiheessa. Ensimmäisenä tulisi auttaa ongelmiin ajautuneita perheitä. Seuraava vaihe, jossa nuoren ongelmat tulisi tunnistaa, on koulu.

Nyt suuntana ovat yhä suuremmat, tehdasmaiset koulut ruuhkaisissa keskustoissa, joissa yksittäisen nuoren ongelmien tunnistaminen on vaikeaa. Suurempi koulu on varmasti kustannustehokas, mutta onko se paras tapa kasvattaa yhteiskuntakelpoisia nuoria? Kustannustehokkuus rapisee, kun joudutaan hoitamaan ja kustantamaan nuorten työttömyyttä, hoitoja ja rikoksia.

Mielestäni 50–100 lapsen kyläkouluja ei pitäisi lopettaa. On monia esimerkkejä siitä, että kyläkouluissa on vähemmän ongelmia, koska siellä lapset kasvavat turvallisemmassa ympäristössä lähellä luontoa ja saavat yksilöllisempää opetusta. Viimeaikaiset opettajien haastattelut osoittavat, että hekin työskentelevät mielellään kyläkouluissa. Espoossa luonnon helmassa toimiva Nuuksion kyläkoulu ja Iitissä Vuolenkoskella toimiva kyläkoulu ovat hyviä esimerkkejä.

Lähikaupat ovat tulleet takaisin uudella konseptilla. Miksi näin ei voisi olla lähikoulujen kohdalla? Tarvitaan kyläläisten yhteistyötä ja yhteistyötä lähikuntien kesken, yli kuntarajojen. Lapsia voidaan kuljettaa myös ruuhkaisista keskustoista kyläkouluun eikä aina vain päinvastoin. Näin keskustaan ei tarvitsisi rakentaa ylisuuria kouluja. Erityisopettajat voisivat hoitaa tuntejaan useammassa koulussa.

Tämä uudenlainen kyläkoulu olisi vetovoimatekijä monelle kunnalle ja pikkukaupungille. Varsinkin lapsiperheet arvostavat väljyyttä, turvallisuutta ja luonnonläheisyyttä. Etätyö taas auttaa vanhempia muuttamaan lähelle kyläkoulua, pois ruuhkista. Uskon, että tämä auttaa myös syntyvyyden kasvuun.

Pekka Rusila

Lahti

