Muut lehdet

Savon Sanomat muistuttaa, että sairaan­hoitajat tekevät yleensäkin raskasta, vaativaa ja elin­tärkeää työtä, ja tämä vain korostuu tällä hetkellä korona­virus­epidemian torjunnan etu­linjassa.

”Heidän panostaan yhteisen hyvän eteen on myös muistettu julkisesti kiittää, vaikka palkkauksella ja olosuhteilla mitattuna työ on melko epäkiitollista.”

”Hoitajien lähitulevaisuuden näkymää synkistää lisää uhka valmiuslain käyttöönotosta uudelleen. Jos epidemiatilanne edelleen pahentuisi vuoden lopulla, valmiuslain mukaisten poikkeusolojen nojalla voitaisiin siirtää hoitajien lomia ja määrätä hätätapauksessa jopa alan vaihtaneita takaisin töihin.”

”Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on pitänyt kriisin aikana esillä vaatimusta hoitajille myönnettävästä erillisestä korona­lisästä. – – Kädenojennuksen tiellä on periaatteellisia ja käytännöllisiä esteitä. Pal­koista ja työehdoista tulisi neu­votella yleisesti työmarkkinaosapuolten kesken. Sairaanhoitopiireissä voidaan kuitenkin sopia paikallisesti hälytysrahoista ja muista lisäkorvauksista.”

”Sairaanhoitajat ovat kantaneet kenties kovinta kuormaa, mutta moni muukin on joutunut venymään kriisioloissa. Julkisella sektorilla muun muassa opettajiin ja sosiaalitoimeen on kohdistunut poikkeuksellista painetta. Vähän kaikille suunnatuissa bonuksissa julkistalouden palkanmaksukyvyn rajat tulisivat vastaan.”

”Sairaanhoitajaliiton kyselyssä peräti puolet sairaanhoitajista kertoi harkinneensa alan vaihtoa koronakriisin aikana. Myös työssä koettu uupumus oli selvästi lisääntynyt aiemmista kyselyistä. Kehitys on huolestuttava ja sitä on seurattava tarkkaan.”

”Kyselyssä ilmaistu harkinta ei tar­koita, että yhtä moni sairaanhoitajista olisi todella jättämässä alan. – – Jos hoitajista on pulaa, töitä on tekeville käytännössä aina tarjolla. Sekin on arvossaan lomautusten, työttömyyden, konkurssien ja yleisen taloudellisen epävarmuuden aikana.”

Iltalehti ei pidä ihmeenä, että monet hoitajat harkitsevat alan vaihtoa.

”Koronavirus­epidemia on jatkunut Suomessa jo yhdeksän kuukautta, mutta vieläkään hoitohenkilökunnalle ei ole pääsääntöisesti korvattu valmiuslain aiheuttamia rasitteita. Monissa muissa maissa hoitohenkilökunta on saanut kiitosten ja lisäksi myös rahakorvauksia.”

”Sanna Marinin (sd) hallitus siirsi vastuun työmarkkinoille ja paikallisesti sovittavaksi.”

”Rahan lisäksi eleessä on kyse on konkreettisesta arvostuksen osoituksesta, jonka koronan etulinjassa työskennellyt hoitohenkilökunta ehdottomasti ansaitsee.”