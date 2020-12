Tänä syksynä uudet tutkivan journalismin verkkosivustot ovat julkaisseet raportteja myös presidentin lähipiiristä.

Venäjällä on tänä syksynä seurattu, kun uudet tutkivaan journalismiin keskittyvät verkko­sivustot ovat julkaisseet paljastus­juttuja etupäässä eliitin korruptiosta ja väärin­käytöksistä.

Uutta ja hätkähdyttävää on ollut se, että osa jutuista on käsitellyt presidentti Vladimir Putinia ja hänen perhettään. Putinin yksityiselämä kun on pitkään ollut käytännössä tabu, jonka käsittelyä viestimet ovat vältelleet seurausten pelossa.

Nyt esimerkiksi Projekt Media julkaisi pitkän artikkelin multimiljonääriksi yllät­täen nousseesta pietarilaisnaisesta, jonka tytär kuulemma näyttää aivan Putinilta. Pian sen jälkeen iStories-sivusto julkaisi laajan jutun, jonka mukaan Putinin vävy olisi saanut yli 310 miljoonan euron osuuden suuryrityksestä 82 eurolla.

Tutkiva journalismi on Venäjällä kovaa ja usein myös vaarallista työtä, johon useimmat kustantajat suhtautuvat epäillen.

Venäjän johto otti valtakunnalliset tele­visiokanavat komentoonsa jo Putinin ensimmäisellä kaudella, mutta monet lehdet jatkoivat varsin ärhäköinä. Viime aikoina monia laatulehtiäkin on kuohittu.

Sen yhtenä seurauksena osa kirjoittavista toimittajista on perustanut uusia sivustoja tai siirtynyt töihin niihin. Näillä sivustoilla voi keskittyä haastaviin selvityksiin, eivätkä säikyt pomot häiritse.

Itse työtä voi kyllä tehdä. Venäjällä on paljon julkista tietoa, jonka kaivaminen on työlästä mutta mahdollista. Monet oppo­sitiopoliitikko Aleksei Navalnyin korruptioselvityksetkin perustuvat viranomais­tietoon.

Virkamiehet myös vuotavat tietoja. Sen lisäksi pimeiltä markkinoilta voi ostaa monenlaista virallista dataa, kuten venäläisen The Insider -sivuston ja Bellingcat-ryhmän tuore Navalnyi-selvitys taas kerran osoitti.

Tuoreet paljastukset ovat siis herättäneet huomiota, ainakin tietyissä piireissä. Paljastukset eivät välttämättä leviä laajalle, koska muu media ei pääsääntöisesti siteeraa niitä. Toisaalta esimerkiksi Navalnyin videota myrkytyksestä on katsottu Youtubessa alle viikossa jo 17,6 miljoonaa kertaa.

Sen verran näkyviä jutut ovat olleet, että Kreml ja Putin ovat joutuneet kommentoimaan ja kiistämään tietoja. Moskovan ”lörpöttelevät luokat” taas ovat epäilleet vuotoja, joiden syiksi on esitetty muun muassa klaanien taistelua kulisseissa. Se tosin on vakioselitys lähes kaikkeen.

Toinen asia sitten on, kuinka paljon merkitystä erilaisilla paljastuksilla on ilman riippumatonta oikeuslaitosta ja oikeaa oppositiota. Jokin vaikutus niillä silti on.

Kirjoittaja on HS:n Moskovan-kirjeenvaihtaja.