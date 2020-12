Nimimerkki Päiväkodin työntekijä oli huolissaan vuoroasuvista lapsista (HS Mielipide 12.12.).

Ruotsin sosiaalihallituksen tutkimuksen mukaan lapset, jotka vanhempien eron jälkeen vuoroasuivat, voivat eronneiden vanhempien lapsista kaikkein parhaiten.

Se, että lapsella on molemmissa kodeissaan kumisaappaat, on toki erilaista puhetta kuin kahden vanhemman perheiden lapsilla, mutta ei kuitenkaan mielestämme kerro lapsen tunne-elämästä. Useilla aikuisillakin on mökillä omat kumisaappaat, joita ei tarvitse kuljettaa edestakaisin. Sama ajatus lienee vuoroasuvilla lapsillakin.

Erilainen perhemuoto on kautta historian herättänyt epäluuloja. Tutkimusten mukaan esimerkiksi yksinhuoltajaäitejä sitovat yhteiskunnan kaksoisnormit: teit niin tai näin, teet aina väärin. Tämä koskee muitakin monimuotoisia perheitä, kuten adoptioperheitä, uusperheitä ja niin edelleen.

Erityisesti lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten pitäisi perehtyä monimuotoisiin perheisiin nykyistä enemmän. Lapsen pitää saada olla lapsi ilman aikuisten arvostelua ja ihmettelyä.

Susanna Kavonius

puheenjohtaja

Heljä Sairisalo

toiminnanjohtaja, Yhden vanhemman perheiden liitto ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.