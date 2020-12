Vieraskynä

Uusien sotilasoperaatioiden käynnistäminen tai lisäjoukkojen lähettäminen ei aina takaa parempaa lopputulosta.

Kylmän sodan päättyminen johti länsimaisen sotilaallisen kriisinhallinnan nopeaan kehittymiseen. Kriisit Euroopassa, Afrikassa ja muualla maailmassa ovat kolmenkymmenen viime vuoden aikana pakottaneet meidät pohtimaan kansainvälisen turvallisuuden käytäntöjä ja toimimaan aiempaa aktiivisemmin.

Keskustelu rauhanoperaatioista, sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja humanitaarisista interventioista lähti liikkeelle 1990-luvun puolivälissä. Somalia, Haiti, Bosnia, Ruanda ja Kosovo viitoittivat tietä aktiivisemmalle kriisinhallinnalle. Kysyntää sotilaalliselle kriisinhallinnalle riitti: humanitaariset kriisit – ja aiempaa parempi tietoisuus niistä – herättivät pohtimaan mahdollisuuksia vähentää inhimillistä kärsimystä myös sotilaallisin keinoin.

Tarjontaakin oli runsaasti. Kylmän sodan jälkeen monet Euroopan maat lopettivat alueensa puolustamiseen liittyvän suunnittelun, varautumisen ja sotilaallisten kykyjen kehittämisen. Sotilaallisten uhkien koettiin olevan historiaa. Uusi logiikka asevoimien kehittämiseen löydettiin sotilaallisesta kriisinhallinnasta.

Syyskuun 2001 terrori-iskujen jälkeen sotilaallinen kriisinhallinta, vastakumouksellinen sodankäynti ja sodankäynti terrorismia vastaan muodostuivat monen länsimaan asevoimien ­uudeksi perustoiminnaksi. Sotilasoperaatiot Afganistanissa ja Irakissa ovat olleet merkittävä voimainponnistus monien Euroopan maiden asevoimille, Yhdysvalloista puhumattakaan.

Sotilaallisen kriisinhallinnan operaatioihin on viime vuosikymmeninä lähetetty joukkoja vakauttamaan tilannetta, mutta operaatioihin ovat motivoineet myös liittolaissuhteen vahvistaminen ja ammattiarmeijoiksi muuttuneiden asevoimien käyttäminen, kun välitöntä sotilaallista uhkaa ei ole ollut.

Suomen osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan on ollut alisteinen Puolustusvoimien päätehtävälle, Suomen sotilaalliselle puolustamiselle. Puolustusvoimien olemassaolon ja kehittämisen perusta on Suomeen kohdistuvien sotilaallisten uhkien ennaltaehkäisy ja tarvittaessa niiden torjunta. Näin on jatkossakin.

Olemme osallistuneet sotilaallisen kriisinhallinnan tehtäviin lukuisissa YK:n, Naton ja EU:n operaatioissa. Olemme näin kantaneet vastuuta kansainvälisestä turvallisuudesta ja auttaneet kriisien kaltoin kohtelemia ihmisiä. Joukkomme ovat saaneet samalla arvokasta kenttäkokemusta.

Kiristynyt turvallisuustilanne ja käynnissä oleva suurvaltakilpailu ovat saaneet monet Euroopan maat tarkastelemaan sotilaallisten kykyjensä kehittämistä uudessa valossa. Kriisinhallintaan optimoidut asevoimat eivät sellaisinaan vastaa asevoimille nykyisin asetettuihin vaatimuksiin. Todellisen puolustuskyvyn palauttaminen on monessa Euroopan maassa jo alkanut.

Jatkuva osallistuminen moniin sotilasoperaatioihin on saanut useat maat tarkastelemaan osallistumista aiempaa harkitummin. Ratkaisuja tehdään punniten muun muassa sitä, miten osallistuminen todellisuudessa vaikuttaa operaation kohdealueeseen. Myös Suomen on syytä toimia näin.

Uusien sotilasoperaatioiden käynnistäminen ja lisäjoukkojen lähettäminen käynnissä oleviin operaatioihin ei aina takaa parempaa lopputulosta. Poliittisten ongelmien ratkaisu voimankäytöllä tai sillä uhkaamalla on erittäin vaikeaa, vaikka muita työkaluja rauhan ylläpitämiseksi on monissa tapauksissa vaikea löytää.

Kriisinhallintaan osallistumisen arviointi operaatioihin lähetettyjen sotilaiden lukumäärää mittaamalla ei ole mielekästä. Operaatioihin ei pidä osallistua vain lukumääräisten kiintiöiden täyttämiseksi tai Suomen lipun näyttämiseksi. Oleellista on vaikuttavuus.

Kriisinhallinnan parlamentaarinen komitea laatii parhaillaan kokonaisvaltaista, yli hallituskausien ulottuvaa kriisinhallinnan tavoitelinjausta. Tämä on hyvä mahdollisuus arvioida kansallisia ja kansainvälisiä kokemuksia sotilaallisen kriisinhallinnan haasteista ja onnistumisista. Samalla on syytä pohtia osallistumisemme vai­kutuksia, vaikuttavuutta ja periaat­teita.

Antti Kaikkonen

Kirjoittaja on puolustusministeri (kesk).

