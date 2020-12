On yllättävää, että metsätalouden ansiot halutaan unohtaa

Metsävarojemme kasvu merkitsee myös sitä, että metsissämme on tilaa myös luontokohteiden säilyttämiselle.

Valitettava tosiasia on, että monin paikoin maailmalla metsiä tuhotaan ja jätetään hoitamatta mittavassa määrin. On oikein, että tätä hävitystä raportoidaan muun muassa mediassa ahkerasti. Syynä tähän metsien hävitykseen voidaan pitää väestön köyhyyttä ja poliittisten päättäjien välinpitämättömyyttä. Tilanne on huolestuttava erityisesti ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta.

Suomessa asiat ovat kuitenkin toisin. Viime sotien jälkeen metsiemme hoito on kehittynyt valtavasti. Esimerkiksi metsävaramme ovat lähes kaksinkertaistuneet. Tällä hetkellä puuston määrä on yli 2 000 miljoonaa kuutiometriä ja vuotuinen kasvu yli 100 miljoonaa kuutiometriä. Tämä on tulosta laajamittaisesta metsänviljelystä ja varttunutta puustoa koskevasta käsittelystä. Metsämme ovatkin pääosin hyväkuntoisia ja kasvavia. Näin ne ovat kelvollisia teollisuuden raaka-aineeksi ja tehokkaita myös hiilinieluina ilmaston lämpenemisen torjumisessa.

Metsävarojemme kasvu merkitsee myös sitä, että metsissämme on tilaa myös luontokohteiden säilyttämiselle. Onhan Suomessa jo rajoitetussa käytössä olevia suojelumetsiä noin neljä miljoonaa hehtaaria. On yllättävää, että näitä metsätaloutemme merkittäviä saavutuksia ei juuri julkisuudessa esitellä.

Veli-Pekka Järveläinen

emeritusprofessori, Tampere

