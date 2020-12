Jyväskylän yliopiston tutkimustulosten mukaan viime kevään koronavirusrajoitukset heikensivät iäkkäiden elämänlaatua vain vähän.

Hyvä elämänlaatu on olennainen tavoite. Elämänlaadun sijaan olisi kuitenkin ollut tärkeä selvittää, millaisia somaattisia ja psyykkisiä vaikutuksia sinällään hyvää tarkoittavilla suojelutoimenpiteillä on ollut yli 70-vuotiaiden terveyteen. Lisäksi tulokset koskevat pääosin hyvinvoivia iäkkäitä. Aktiivisimmin vastaamiseen osallistui hyvinvoivien iäkkäiden ryhmä, eikä otokseen kuulunut muita kuin itsenäisesti kodeissaan asuvia iäkkäitä.

Muista tutkimuksista tiedetään, että yksinäisyys on iäkkäiden ongelmallisimpia asioita ja että iäkkäät kokevat puutteita päivittäisissä henkilökohtaisissa toimissa tarvitsemansa avun saamisessa. Tarpeisiin vastaamattomuus ei liity yksittäisiin tapauksiin, vaan kyse on yhteiskunnallisesta ongelmasta ja vakavissa tapauksissa perusoikeuksien laiminlyönnistä. Vaarana on, että kapeasti tulkitun tutkimustuloksen julkistamisen myötä kuitataan, että kaikkihan on ihan hyvin.

Irene Vuorisalo

vanhusasiamies, Eläkeliitto ry

