Nuorten pahoinvointia auttaa kokemus hyväksytyksi tulemisesta.

Perheemme lapsimäärä on onnekkaiden sattumien avulla lisääntynyt vuonna 2015 Suomeen pyrkineiden yksinäisten maahanmuuttajanuorten kautta. Heidän avullaan olemme päässeet tutustumaan ennen meille tuntemattomiin kulttuuriperintöihin, mistä olemme äärimmäisen ylpeitä. Nuoremme valmistavat juhliimme eksoottisia ruokia, ja heidän verkostojensa kautta olemme tutustuneet myös maahanmuuttajaperheisiin.

Uusille ystäväperheillemme olemme ensimmäisiä suomalaisia perhetuttuja, sillä suomalaisten kanssa on yleensä vaikea tutustua. Vierailumme heidän kodeissaan ovat olleet unohtumattomia, monen ruokalajin ja antoisien keskustelujen siivittämiä. Olemme huomanneet, että sukulaisemme ja monet suomalaiset ystävämmekin ovat muuttaneet käsitystään maahanmuuttajista kohdattuaan heitä lähemmin. Kehotammekin kaikkia suomalaisia avoimesti ja mielenkiinnolla tutustumaan maahanmuuttajiin, yksin tulleisiin ja perheisiin.

Rohkaisun ja arvostuksen kautta heidän itsetuntonsa kohenee ja he saavat suomalaisen kasvatuksen esimerkkejä ja ymmärrystä kulttuuriimme. Samalla he saavat tukiverkoston suomalaiseen byrokratiaan, monimutkaisiin sekä haastavilta tuntuviin käytänteisiin tai koulutehtäviin. Yksin maahan tulleista nuorista moni on menettänyt perheensä kotimaassaan, jolloin välittävän tukiperheen tarve on suuri.

Maahanmuuttajataustaisten nuorten pahoinvointia auttaa kokemus hyväksytyksi tulemisesta. Tuki myös heidän perheilleen on äärimmäisen tärkeä. Kotimaassa koetut uhkat ja traumat vaikuttavat sukupolvien yli. Vanhempien alhainen itsetunto omasta erilaisuudesta heijastuu lasten kasvatukseen. Julkisissa kulkuvälineissä ja koulumaailmassa rasistiset solvaukset ovat arkipäivää.

Milloin oppisimme ymmärtämään, että meillä kaikilla on sama ihmisarvo ja halu kokea välittämistä ja hyväksytyksi tulemista? Kunnioituksen ja kannustuksen ilmapiiri auttaa perheitä ja nuoria toteuttamaan tavoitteitaan ja unelmiaan, sillä taitoa ja ahkeruutta heiltä ei puutu.

Arja Sippola

maahanmuuttajanuorten äiti, Helsinki

