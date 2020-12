Lasten ja äitien erottaminen poliittisista syistä rikkoisi perusihmisoikeuksia, joita ei voida muutella poliittisten tai yksilön ja yhteisöjen moraalitulkintojen mukaan.

Al-Holin leiriltä palaavia äitejä pidetään mahdollisena uhkana Suomen turvallisuudelle. Ratkaisuna on esitetty, että Suomi takaisi turvallisen kotimaan vain lapsille.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) tiedotti, että Kurdistanin viranomaiset eivät salli äitien ja lasten erottamista toisistaan. Kurdistan noudattaa näin kansainvälisiä lasten oikeuksien sopimuksia. Lapsen rikkomattomiin ihmisoikeuksiin kuuluu suhde vanhempiin. Lasten ja äitien erottaminen poliittisista syistä rikkoisi perusihmisoikeuksia, joita ei voida muutella poliittisten tai yksilön ja yhteisöjen moraalitulkintojen mukaan.

Lasten oikeuksien perussopimuksen mukaan lapsella on oikeus hoivaan ja huolenpitoon. Lasten ja vanhempien välinen kiintymyssuhde on turvallisuuden peruslähtökohta kaikissa ikävaiheissa. Lasten oikeuksia on tarkasteltava myös kehityksellisistä lähtökohdista.

Olemme tutkineet traumaattisten kokemusten yhteyttä lapsen varhaiseen kehitykseen, erityisesti sodan ja poliittisen väkivallan olosuhteissa Lähi-idässä. Osallistujat ovat jesiditaustaisia äitejä ja lapsia Kurdistanissa ja palestiinalaisia Gazan alueella, ja he ovat kokeneet sotaan liittyviä menetyksiä, kauheuksia ja hengenvaaraa.

Tulokset osoittavat, että äidin ja lapsen välinen vahva kiintymyssuhde, äidin hyvä traumojen käsittelykyky ja riittävä sosiaalinen tuki suojasivat vauva- ja taaperoikäisten lasten emotionaalis-sosiaalista ja älyllistä kehitystä sotakokemusten kielteisiltä vaikutuksilta.

Traumaattiset sotakokemukset lisäsivät äidin – mutta ei isän – kiintymystä kouluikäisiin lapsiin, mikä puolestaan suojasi heitä traumojen käyttäytymisongelmia lisääviltä vaikutuksilta. Äidit kirjaimellisesti pitivät sodan kauheudet loitolla ja suojasivat lasten kehitystä. Kipeä kysymys on, miksi naiset joutuvat kantamaan tämän epätoivoisen vastuun yhä jatkuvissa sodissa.

Lapsen oikeuksien perussopimukseen kuuluu oikeus elämään ja kehittymiseen sekä lapsen näkemyksen kunnioittaminen häntä koskevissa asioissa. Sotaoloissa lapsia on erotettu vanhemmistaan lasten turvallisuuden ja hengen takaamiseksi. Kuitenkin nykyisen tiedon valossa erottamisella on vain kielteisistä seurauksia.

Vanhempien tuki, kiintymys ja huolenpito ovat tärkeitä läpi lapsen kehityskaaren. Tutkimukset osoittavat vanhempi–lapsi-suhteen terveyttä suojelevan vaikutuksen myös keskilapsuudessa ja nuoruusiässä. Äidin ja lapsen välisen suhteen korostaminen ei vähennä yhteisön, koulun ja terveydenhoidon tärkeyttä. Ne luovat perusedellytykset turvalliselle kehitykselle.

Raija-Leena Punamäki-Gitai

psykologi, professori emerita Tampereen yliopisto

